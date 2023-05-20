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Стало известно, когда начнется купальный сезон на озере Алаколь

Стало известно, когда начнется купальный сезон на озере Алаколь Фото: скриншот с видео
На Алаколе полным ходом идет подготовка к купальному сезону, который в этом году откроется 5 июня, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала "Алматы", владельцы зон отдыха к открытию сезона готовятся основательно – наводят марафет в гостевых домиках, выстраивают детские площадки и очищают территорию от мусора. А добраться до одного из излюбленных мест отдыха казахстанцев можно на авто и на самолете, в том числе из Астаны и Талдыкоргана.

Проживание в номере гостиницы начинается от 10 тысяч тенге в сутки. Но владельцы пансионатов говорят, что вынуждены ежегодно повышать цены, поскольку трудности с поиском персонала. А самая больная тема, по словам предпринимателей, – мусор.

Вместе с тем не уменьшается и поток туристов. В этом году, по приблизительным подсчетам чиновников, Алаколь посетят рекордные полтора миллиона отдыхающих. На территории, прилегающей к озеру, раскинулись почти 300 зон отдыха, а в новом сезоне к ним присоединятся еще 14.

"Сейчас идет подготовка к открытию сезона. Мы стараемся развивать отечественный туризм. А наше озеро Алаколь входит в топ-10 туристических мест. Поэтому мы хотим создать для отдыхающих все условия. Как вы можете заметить, налажено авиасообщение, Ж/Д пути, дороги качественные проложили".Руководитель отдела предпринимательства Алакольского района Даулет Жуандыков


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