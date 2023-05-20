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Как не подхватить птичий грипп, рассказали ученые

Как не подхватить птичий грипп, рассказали ученые Фото: pixabay
Какие меры предосторожности следует соблюдать во время карантина по птичьему гриппу, рассказал доктор биологических наук Николай Власов, сообщает Zakon.kz.

По информации Росбалт, штамм птичьего гриппа, который ранее был выявлен в России у нескольких пациентов, не передается от человека к человеку. Люди могут заразиться, только если сталкиваются с очень высокой дозой патогена. Например, при работе на птицефабрике. Либо если это пациенты с серьезно ослабленным иммунитетом – с ВИЧ-инфекцией, онкологическими заболеваниями.

В то же время следует соблюдать элементарные меры предосторожности.

Если вы увидите мертвую птицу, ни в коем случае нельзя ее трогать или позволять приближаться к ней своим домашним животным. С живыми птицами – утками, чайками, голубями – тоже не стоит контактировать, в том числе кормить их с рук. То есть нужно избегать контактов с птицами.

Ранее сообщали, что в Москве в нескольких районах, а также в ряде регионов России, обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа. Был объявлен карантин.

Ранее мы писали о том, что в Китае зарегистрировали первый случай смерти от птичьего гриппа H3N8.

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