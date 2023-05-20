Как не подхватить птичий грипп, рассказали ученые

Какие меры предосторожности следует соблюдать во время карантина по птичьему гриппу, рассказал доктор биологических наук Николай Власов, сообщает Zakon.kz.

По информации Росбалт, штамм птичьего гриппа, который ранее был выявлен в России у нескольких пациентов, не передается от человека к человеку. Люди могут заразиться, только если сталкиваются с очень высокой дозой патогена. Например, при работе на птицефабрике. Либо если это пациенты с серьезно ослабленным иммунитетом – с ВИЧ-инфекцией, онкологическими заболеваниями.

В то же время следует соблюдать элементарные меры предосторожности.

Если вы увидите мертвую птицу, ни в коем случае нельзя ее трогать или позволять приближаться к ней своим домашним животным. С живыми птицами – утками, чайками, голубями – тоже не стоит контактировать, в том числе кормить их с рук. То есть нужно избегать контактов с птицами.

Ранее сообщали, что в Москве в нескольких районах, а также в ряде регионов России, обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа. Был объявлен карантин.

Ранее мы писали о том, что в Китае зарегистрировали первый случай смерти от птичьего гриппа H3N8.