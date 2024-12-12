Птичий грипп незаметно передается лошадям – исследование

Антитела к птичьему гриппу обнаружили в образцах крови, взятых у лошадей в Монголии. Выяснилось, что копытные могут быть уязвимы к птичьему гриппу и передавать его людям, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, ученые доказали, что птичий грипп заражает лошадей, не вызывая никаких симптомов. Таким образом, люди могут не подозревать об опасности при контакте с животными.

Это открытие принадлежит ученым из Университета Глазго (Шотландия). Результаты исследования они опубликовали в журнале Emerging Infectious Diseases.

Профессор Пабло Мурсия сообщил, что лошади по всему миру могут быть уязвимы в районах, где распространен птичий грипп.

Вирус H5N1 (птичий грипп) существует уже несколько десятилетий, в основном поражая домашнюю птицу. Но в последние годы новый вариант распространился по всему миру среди млекопитающих.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, вирус распространяется среди коров в США. Он поразил более 700 молочных стад в 15 штатах. В свою очередь животные заразили почти 60 работников фермы. У них наблюдаются легкие симптомы.

Ранее команда исследователей из США отправились в экспедицию к берегам Новой Зеландии, где обитают темные дельфины (Lagenorhynchus obscurus), известные великолепными сальто и прочими акробатическими трюками над водой. Они выяснили, почему дельфины так любят кататься на волнах.

