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Законодательство РК

Браконьеры оставили 60 кг осетра в камышах на реке Урал

Браконьеры оставили 60 кг осетра в камышах на реке Урал Фото: Facebook.com/fishcomitteekz/
На реке Урал в районе выхода в Каспийское море, в камышовой зоне инспекторы рыбного хозяйства обнаружили три мешка с рыбой осетровых видов общим весом 62,2 кг, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК, предварительный ущерб, нанесенный рыбным ресурсам, составил 64 377 000 тенге.

Незаконный улов был обнаружен 19 мая 2023 года в 11:00 в рамках проведения широкомасштабной рыбоохранной акции "Бекіре-2023". Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам части 1 статьи 339 Уголовного кодекса РК, правоохранительными органами проводится досудебное расследование. 

Как сообщали ранее, рыбоохранная операция "Бекіре" проводится в Атырауской области с 1 апреля по 31 мая.

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