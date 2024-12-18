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Общество

Запрет на коммерческий вылов осетра из Каспия продлят в Казахстане

Запрет на коммерческий вылов осетра из Каспия продлят в Казахстане , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 02:40 Фото: pixabay
О намерении продлить запрет на коммерческий вылов рыбы осетровых пород в Каспийском море сообщили в министерстве сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

По информации lada.kz, этот вопрос обсуждается на заседании Межправительственной комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов и управлению их совместными запасами.

В рамках Соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря в Астрахани начала свою работу Межправительственная комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов и управлению их совместными запасами.

В 2024 году заседание Межправительственной комиссии проходит под председательством России. Также в заседании участвуют представители научных организаций и силовых структур пяти прикаспийских государств.

Казахстанскую делегацию возглавляет исполняющий обязанности председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Аян Бахиянов.

"На заседании обсуждаются отчеты сторон об использовании квоты вылова рыбных ресурсов, о воспроизводстве и охране водных биологических ресурсов Каспийского моря, состоянии водных биологических ресурсов на основе морских научных исследований, а также вопросы утверждения квот вылова совместных водных биологических ресурсов на 2025 год, продления запрета на коммерческий вылов осетровых видов рыб в Каспийском море и другие вопросы. Работа комиссии продлится до 20 декабря. По итогам заседания будет принят соответствующий протокол", – сообщили в министерстве.

В казахстанской акватории Каспия не раз задерживали браконьеров, у которых изымали незаконно выловленного осетра, занесенного в Красную книгу страны.

Ранее в Минэкологии РК прокомментировали запрет на использование животных в цирках.

Аксинья Титова
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