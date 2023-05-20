Участников драки в центре города задержали полицейские Кызылорды

Фото: скриншот видео

В ночь на 20 мая в полицию поступил звонок от жителей по поводу групповой драки. Две компании молодых людей повздорили между собой, сообщает Zakon.kz.

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