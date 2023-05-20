Участников драки в центре города задержали полицейские Кызылорды
Фото: скриншот видео
В ночь на 20 мая в полицию поступил звонок от жителей по поводу групповой драки. Две компании молодых людей повздорили между собой, сообщает Zakon.kz.
Полиция установила 12 участников потасовки. Они – жители Караганды в возрасте 25-30 лет.
Всех задержали и после обязательного медобследования доставили в полицию для дачи показаний.
По факту начато расследование, предусмотренное ч. 2 ст. 293 УК РК "Хулиганство".
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