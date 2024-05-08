В Кызылорде произошла еще одна массовая драка
Фото: Zakon.kz
Массовая драка молодых людей в Кызылорде попала на видео и распространилась в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
В ДП Кызылорды подтвердили, что полицейские пресекли хулиганские действия.
"Возбуждено уголовное дело. Установлены и доставлены в УП участники инцидента. Обстоятельства устанавливаются. Фактов обращения в медучреждение нет", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Мактааральском районе в поселке Атакент произошла массовая драка. Очевидцы тоже сняли потасовку на видео и распространили в социальной сети.
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