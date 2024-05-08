Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Кызылорде произошла еще одна массовая драка

массовая драка в Кызылорде, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 12:56 Фото: Zakon.kz
Массовая драка молодых людей в Кызылорде попала на видео и распространилась в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

В ДП Кызылорды подтвердили, что полицейские пресекли хулиганские действия.

"Возбуждено уголовное дело. Установлены и доставлены в УП участники инцидента. Обстоятельства устанавливаются. Фактов обращения в медучреждение нет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Мактааральском районе в поселке Атакент произошла массовая драка. Очевидцы тоже сняли потасовку на видео и распространили в социальной сети.

Читайте также

полицейский помог ребенку в Астане
Столичный полицейский спас ребенка, застрявшего в грязи
два человека ударило током
Двое рабочих погибли от удара током на стройке в Кызылординской области
мошенник, обманул бабушку, Актобе
Житель Актобе оформил на свою бабушку кредиты более чем на 600 тысяч тенге
Николай Ежелев
Кызылорда 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Анатолий Кин
Самый молодой автогонщик Казахстана погиб в ДТП
Страшная авария произошла на трассе около Темиртау, погибли двое детей
Страшная авария произошла на трассе около Темиртау, погибли двое детей
Баян Алагузова с семьей уехала в США
Баян Алагузова с семьей уехала в США
ДТП
В Алматы девушка за рулем лимузина совершила ДТП
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: