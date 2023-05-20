Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение Фото: pixabay
В воскресенье на большей части территории страны ожидаются осадки, в том числе град, гроза и шквал, сообщает Zakon.kz.

Синоптики РГП "Казгидромет" напоминают, что на юге республики сохранит влияние южный циклон.

21 мая ночью в Актюбинской области ожидается сильный дождь. Ночью на северо-западе, в центре, днем в центре области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

В центре Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге и востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Северо-Казахстанской области ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

На востоке в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20, в районе Алакольских озер 25 метров в секунду. В Талдыкоргане ожидается гроза.

С 21:00 20 мая до 21:00 21 мая по городам Усть-Каменогорск и Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на горных перевалах области 15-20 метров в секунду.

В Бескарагайском районе Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ожидается ветер северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем 21 мая на западе, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на западе, юге области 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере, юге, в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду.

Днем на востоке, в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге и востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Читайте также

В каких городах в воскресенье ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Гастроэнтеролог рассказала об опасности черешни

В Костанае открылся скаковой сезон

Константин Вноровский
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
ПРАВМЕДИА: Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
доллар США
Приближаясь ко дню X: чем опасен для Казахстана дефолт по госдолгу в США?
Казахстан Минтруда Социальный кодекс
Что делать, если вы не получили СМС о назначении соцпособий
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления