В 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В воскресенье на большей части территории страны ожидаются осадки, в том числе град, гроза и шквал, сообщает Zakon.kz.

Синоптики РГП "Казгидромет" напоминают, что на юге республики сохранит влияние южный циклон.

21 мая ночью в Актюбинской области ожидается сильный дождь. Ночью на северо-западе, в центре, днем в центре области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

В центре Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге и востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Северо-Казахстанской области ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

На востоке в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20, в районе Алакольских озер 25 метров в секунду. В Талдыкоргане ожидается гроза.

С 21:00 20 мая до 21:00 21 мая по городам Усть-Каменогорск и Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на горных перевалах области 15-20 метров в секунду.

В Бескарагайском районе Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ожидается ветер северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем 21 мая на западе, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на западе, юге области 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере, юге, в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду.

Днем на востоке, в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге и востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.