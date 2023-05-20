В Астане прошел торжественный вечер в честь Дня работников культуры и искусства

Сегодня, 20 мая, в театре "Астана Опера" прошел масштабный праздничный вечер, посвященный Дню работников культуры и искусства, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие подобного размаха проводилось впервые: на сцене одновременно выступили 1000 музыкантов со всего Казахстана.

Перед началом мероприятия министр культуры и спорта Асхат Оралов зачитал собравшимся гостям, среди которых были видные деятели культуры и представители творческой интеллигенции, поздравительное письмо от главы государства Касым-Жомарта Токаева.





Фото: пресс-служба МКС РК





В концертной программе приняли участие представители 24-х творческих коллективов со всей страны. Это хоровые коллективы, оркестры, инструменталисты-виртуозы, оперные и народные певцы. Вместе они исполнили торжественную оду "Ұлы дала әуені" за авторством прославленного скрипача, дирижера и композитора, Заслуженного деятеля РК Марата Бисенгалиева.

Грандиозное по масштабу произведение, посвященное отечественным работникам культуры и искусства, гармонично сочетает национальную и классическую музыку. Слушатели смогли насладиться новыми интерпретациями знакомых мелодий, умело вплетенных в сочинение. Судя по продолжительным овациям и восторженным отзывам зрителей, ода пришлась им по душе, а исполнителям удалось отразить национальный колорит, полностью соответствующий названию произведения.





Фото: пресс-служба МКС РК





После окончания концертной программы Асхат Оралов вручил артистам и руководителям творческих коллективов, выступивших сегодня на сцене, благодарственные письма.

"Думаю, нам удалось достойно завершить неделю мероприятий, посвященных Дню работника культуры и искусства. Спасибо всем, кто поддержал нашу инициативу, и творческим коллективам, принявшим приглашение выступить на сцене Государственного театра оперы и балета. Уверен, что музыканты, как и зрители, надолго запомнят этот торжественный вечер. Отдельная благодарность Марату Саметовичу за активное участие в этом проекте. В заключение поздравляю всех работников культуры и искусства Казахстана с их профессиональным праздником. Спасибо за ваш бесценный вклад в культуру и ежедневный упорный труд. Наше министерство продолжит работу по развитию этой сферы и поддержке тех, кто себя ей посвятил. У нас есть четкие задачи, и я не сомневаюсь, что вместе мы сумеем их выполнить", – заявил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов.





Фото: пресс-служба МКС РК





Целую неделю по стране проходили концерты, выставки, круглые столы и другие мероприятия. Всего состоялось более 100 ивентов. Также 300 работников культуры были награждены нагрудным знаком "Мәдениет саласының үздігі", а 2000 — почетными грамотами и благодарственными письмами. Министр Асхат Оралов подчеркнул, что сегодняшний концерт стал грандиозной кульминацией всего этого, и выразил надежду, что подобные вечера станут впредь доброй традицией.