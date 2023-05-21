Какие продукты нельзя употреблять при высоком давлении

Профессор Джеральд Карр-Уайт, консультант-кардиолог из больницы "Лондон Бридж" в Лондоне, рассказал, какие продукты следует избегать при повышенном артериальном давлении, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию Express врач отметил, что рекомендуется избегать завтраков, которые содержат большое количество соли, особенно мясных продуктов с высокой степенью переработки, таких как бекон и колбаса. Это связано с тем, что соль является одним из факторов, способствующих повышению артериального давления.



Когда речь заходит об ужине, определенные продукты, такие как пицца, рыба с жареным картофелем и готовые блюда также могут способствовать повышению показателей кровяного давления, так как они содержат большое количество соли.

Важно отметить, что у многих людей, страдающих от высокого давления, может не быть явных симптомов. Однако это может увеличить риск развития инсульта или сердечного приступа.