В Минсельхозе опровергли информацию о продаже казахстанских земель на китайских сайтах

Сообщение о продаже казахстанских земель на китайских сайтах опровергли в Министерстве сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Мурат Темиржанов, председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Казахстана, заявил, что информация о продаже казахстанских земель, которая распространяется в Сети, является ложной и не соответствует действительности.



"В соответствии с требованиями статьи 24 Земельного кодекса Республики Казахстан иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица, юридические лица Республики Казахстан с иностранным участием, международные организации, научные центры с международным участием, а также кандасы не могут владеть земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности или землепользования, то есть земельными участками сельскохозяйственного назначения. Отметим, что предоставление участков иностранцам строго запрещено. Кроме того, не допускается предоставление земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданам Республики Казахстан, состоящим в браке (супружестве) с иностранцами или лицами без гражданства, в частную собственность и на право землепользования. Заявляем, что информация о продаже земель в Казахстане на китайском сайте, опубликованная в социальной сети, является ложной", — написал он на своей странице в Facebook.

Фото: facebook/murat.temirzhan





Фото: facebook/murat.temirzhan

Фото: facebook/murat.temirzhan

Соответственно, скриншоты гуляющие по Сети, являются недостоверными.