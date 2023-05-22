Гороскоп страхов: чего боятся представители разных знаков зодиака

Астрологи определили, чего боятся люди, рожденные в определенные даты. Гороскоп страхов по знакам зодиака расскажет об этом, сообщает Zakon.kz.

Страхи и боязни есть у каждого человека. Бояться – это нормально, но лучше знать "врага в лицо", чтобы суметь с ним справиться, считают специалисты. Гороскоп фобий по знакам зодиака составил Bazaar.

Овен

Инициативные, смелые, решительные – это все про них. Вопреки всякой усталости и недомоганиям Овны доводят любое дело до конца. Им важно ощущать собственную силу духа и физики. Тем не менее, Овнам свойственна боязнь замкнутых пространств – клаустрофобия. Они лучше поднимутся по лестнице на вершину небоскреба, чем воспользуются лифтом. Также Овны очень коммуникабельны, поэтому их часто преследует страх остаться в одиночестве.

Телец

Представители данного знака не боятся практически ничего. Они редко страдают фобиями, так как не терпят любой дискомфорт. Тельцов сложно напугать страшилками, вампирами или призраками. Но если им на пути встретится нечто неподдающееся логике, то Тельцы могут испытать колоссальный стресс.

Близнецы

Переживания любого рода недолго мучают Близнецов. Ведь они виртуозно умеют выстраивать причинно-следственные связи и всему находят объяснение. Их главные страхи – это темнота, глубина и замкнутые пространства. В такие моменты Близнецы ничего не могут с собой поделать, кроме как начать паниковать и молить о спасении.

Рак

Раки с самого детства обладают целой коллекцией различных фобий. Всему виной их застенчивость, скромность и впечатлительность. Люди данного знака могут бояться всего, что угодно: красивых женщин и мужчин, выступлений на публике, наказания, насмешек, большой скорости и высоты. Согласитесь, полный букет? Со своими страхами раки либо борются, либо мирятся, оставаясь в тени.

Лев

Казалось бы, напугать Льва невозможно, так как он сам является объектом устрашения. Поэтому представители этого знака боятся лишь одного – потерять свое достоинство. Львы не терпят насмешек и неловких ситуаций, постоянно ожидая от публики восхищения. При всем своем величии у Львов дрожат колени при виде врачей, медицинских шприцев или стоматологического кресла.

Дева

Дев очень ранит, когда они становятся объектом для сплетен или подшучиваний. А еще их сильно пугают разговоры о браке. Замужество кажется им сродни тюремного заточения. Что касается земных страхов, то пауки, жуки и прочие насекомые могут довести Дев до обморочного состояния.

Весы

Весы, напротив, с юношества стремятся завязать отношения, так как боятся остаться одни. Мысли о смерти близких людей могут провоцировать панические атаки и депрессивные состояния. Также у Весов есть большой страх лицом к лицу встретиться со змеей, лягушками и другими пресмыкающимися.

Скорпион

Они довольно злопамятны и могут долгое время копить обиду, чтобы в один момент отомстить обидчику. Может показаться, что тот, кто сам имеет "острое жало", не может испытывать какой-либо страх. Но Скорпионы боятся весьма странных вещей: острых углов, альбиносов и азартных игр.

Стрелец

Стрельцы умеют расположить к себе любого человека. Они всегда великодушны и искренне транслируют свои эмоции. Поэтому Стрельцам важно, чтобы их не держали за лицемеров. Но главный их страх – любая нечистая сила. Люди этого знака верят в сглаз, порчу и прочие манипуляции злых колдунов.

Козерог

Козероги очень любят одиночество. Им нравится общаться с внутренним "Я". Однако часто среди них встречаются закомплексованные личности с множеством страхов. В основном опасения связаны с другими людьми, которые их окружают: предательства, физическое воздействие, энергетический вампиризм.

Водолей

Под этим знаком родилось самое большое количество известных и талантливых людей. Они очень любознательные, творческие и общительные. А их развитой интуиции можно только позавидовать. Однако этот набор качеств нельзя раскрыть в полной мере, если ты одинок. Поэтому Водолеи опасаются лишиться своего окружения.

Рыбы

Часто ловят удачу за хвост, уповая на счастливую случайность. Рыбы часто обращаются за помощью к подсознанию и начинают искать ответы где-то внутри себя. Поэтому люди этого знака верят в потусторонний мир и их обитателей, которые могут влиять на физический мир своим присутствием. Главные страхи Рыб – злые духи и приведения. Впрочем, что совсем неудивительно.