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Аграрии вынуждены продавать фермерские хозяйства из-за падения цен на продукцию

Аграрии вынуждены продавать фермерские хозяйства из-за падения цен на продукцию Фото: Zakon.kz
Десятки фермерских хозяйств выставлены на продажу из-за падения цен на готовую продукцию, сообщает Zakon.kz.

Аграрное производство в разных регионах Казахстана оказалось в тяжелом положении: из-за снижения цен на сельхозпродукцию фермеры оказались на грани банкротства. Они вынуждены продавать свои угодья из-за нерентабельности, передает ElDala.


"Ситуация непростая не только в Казахстане, но и у наших северных соседей. Цена на выращенную продукцию существенно упала за эти полгода. В агробизнесе я более 20 лет, но это впервые на моей памяти, когда в апреле пшеница стоит на 30% дешевле, чем в сентябре. Так же по всем остальным культурам. Обычно все наоборот. У кого был запас прочности, у кого была возможность дождаться весенних цен – всегда это было плюсом, всегда это было выгодно. Потому что к весне цены поднимались". Талгат Алдажаров, генеральный директор агрохолдинга

Причинами падения цен стали различные факторы. К примеру, пшеница подешевела из-за хорошего урожая как в Казахстане, так и в соседней России. Подсолнечник снизился в цене из-за экспортных ограничений со стороны правительства Казахстана, а также причиной стал мировой тренд на понижение всей масличной группы и растительного масла.

Все это привело к тому, что фермеры недополучили той прибыли, на которую рассчитывали. Такая ситуация усугубила и так непростое финансовое положение аграриев, которые понесли убытки из-за прошлогодней неурожайности.

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