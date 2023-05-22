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Семь лет ждут электричества жители одного из микрорайонов Караганды

Семь лет ждут электричества жители одного из микрорайонов Караганды Фото: pixabay
Жители частных домов микрорайона "Кунгей-3" Караганды семь лет живут без света и удобств, сообщает Zakon.kz.

В 2016 году около 30 семей купили участки в новом микрорайоне Караганды. Люди построили дома и заселились в них. В тот момент к новостройкам "Кунгей-3" не были подведены линии электропередач. Нет их тут и по сей день, передает 24kz.

За годы ожидания электричества люди здесь приспособились жить в стесненных условиях и ограничивать себя в удобствах. В домах нет телевизоров, стиральных машин и холодильников.

"Здесь у меня солнечный аппарат стоит маленький, этого нам на день хватит. Сейчас мы включим на 1-2 часа, потом зарядку поставим и всё, потом выключится. Телевизор, утюг, холодильник не включаем, потому что это не поддерживает у нас, на лампочки только, даже на печку не хватает". Алия Халелова, местная жительница

Три года назад, стоит отметить, провода электропередач к микрорайону "Кунгей-3" тянуть начали. Но пока свет в дома кунгейцев так и не подвели.

"Мы остановили работы из-за нехватки финансов. В настоящее время подаем соответствующие заявки руководству города на выделение средств. Если вопрос решится положительно, будем подключать к электроснабжению "Кунгей-3". На данный момент я не могу сказать, что до конца года будет освещение". Темирлан Талдыбаев, главный специалист городского отдела ЖКХ

В этом году из городского бюджета Караганды на освещение выделено 700 млн тенге. Но в списках на подведение электричества "Кунгей-3" не значится. Это значит, что в ближайшие три года ждать света местным жителям не приходится.

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Мария Мельникова
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