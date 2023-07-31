Шесть лет ждут обещанных дорог жители Актау
Жители нескольких микрорайонов Актау жалуются на отсутствие дорог внутри жилых массивов. Как говорят актаусцы, тендер на строительство был объявлен еще в 2017 году, но до сих пор дождаться хороших тротуаров и дорожного полотна жители не могут, передает 24kz.
"Люди устали. Мы как будто не в городе живем, осенью-весной идём по грязи, летом все в пыли. Вопрос строительства висит уже 6 лет. Много раз обращались за помощью. Но нас как будто не слышат. Власти о проблеме населения знают и даже обнадеживают". Нурлан Кожамкулов, житель Актау
Как говорят в акимате, в этом году на обустройство дорог в двух микрорайонах выделил дополнительные средства.
"Подрядчик ещё месяц назад провел геодезические работы, а также топосъемку земельных участков. Сейчас специалисты работают над чертежами автомобильных дорог. Планируем закончить госэкспертизу осенью. В целом, нам хотелось бы в этом году завершить все эти работы". Асхат Нурмухан, руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау
В прошлом году из городского бюджета на асфальтирование микрорайона "Шығыс-2" выделили 100 миллионов тенге. Строительство дороги обещают начать после госэкспертизы проекта. А в микрорайоне "Шыгыс-3" на 4 улицах уже стартовали дорожные работы.
Ранее стало известно, что специалисты центра экспертизы дорожных активов в этом году взяли 16 тысяч проб битума по стране. Анализ показал, что почти треть дорог в старне не соответствует стандарстам качества.