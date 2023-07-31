Шесть лет ждут обещанных дорог жители Актау

Жители микрорайонов "Шыгыс-2" и "Шыгыс-3" в Актау вот уже шесть лет ждут строительства обещанных им дорог внутри жилых массивов, сообщает Zakon.kz.

Жители нескольких микрорайонов Актау жалуются на отсутствие дорог внутри жилых массивов. Как говорят актаусцы, тендер на строительство был объявлен еще в 2017 году, но до сих пор дождаться хороших тротуаров и дорожного полотна жители не могут, передает 24kz.

"Люди устали. Мы как будто не в городе живем, осенью-весной идём по грязи, летом все в пыли. Вопрос строительства висит уже 6 лет. Много раз обращались за помощью. Но нас как будто не слышат. Власти о проблеме населения знают и даже обнадеживают". Нурлан Кожамкулов, житель Актау

Как говорят в акимате, в этом году на обустройство дорог в двух микрорайонах выделил дополнительные средства.

"Подрядчик ещё месяц назад провел геодезические работы, а также топосъемку земельных участков. Сейчас специалисты работают над чертежами автомобильных дорог. Планируем закончить госэкспертизу осенью. В целом, нам хотелось бы в этом году завершить все эти работы". Асхат Нурмухан, руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау

В прошлом году из городского бюджета на асфальтирование микрорайона "Шығыс-2" выделили 100 миллионов тенге. Строительство дороги обещают начать после госэкспертизы проекта. А в микрорайоне "Шыгыс-3" на 4 улицах уже стартовали дорожные работы.

Ранее стало известно, что специалисты центра экспертизы дорожных активов в этом году взяли 16 тысяч проб битума по стране. Анализ показал, что почти треть дорог в старне не соответствует стандарстам качества.

