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Елена Рыбакина официально признана четвертой ракеткой мира

Теннис Титул 4 ракетка Фото: ktf.kz
22 мая казахстанка Елена Рыбакина по обновленному рейтингу женской теннисной ассоциации (WTA) официально стала четвертой ракеткой планеты, сообщает Zakon.kz.

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Теперь лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина в мировом рейтинге стоит на 4-й позиции, в ее активе – 5090 очков. Наша спортсменку от третьего места, где располагается американка Джессика Пегула, отделяет всего лишь 115 баллов. И при хорошем раскладе Рыбакина уже на "Ролан Гаррос-2023" может опередить свою конкурентку по рейтингу.

Данного исторического показателя Елена Рыбакина сумела достигнуть после того, как завоевала свой второй титул в нынешнем сезоне, выиграв римский "Мастерс". Первый раз это было на "тысячнике" в Индиан-Уэллсе (США). 

28 мая Елена Рыбакина стартует на Открытом чемпионате Франции, она там получит 4-й номер посева. 

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Куандык Шынасилов
Рыбакина Елена
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