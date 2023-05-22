Возможность проверить авто на наличие ДТП появится в Казахстане

Министерство внутренних дел планирует объединить сервис "История авто" и "Единой страховой базы данных". Это позволит проверить любой автомобиль на участие в дорожно-транспортных происшествиях перед покупкой, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, в планах ведомства усовершенствовать и расширить возможности сервиса "История авто". Объединение сервиса с "Единой страховой базой данных" поможет потенциальным покупателям проверить, был ли автомобиль участником аварий или нет.

На сегодня сервисом "История авто" казахстанцы воспользовались уже более двух миллионов раз, сообщают в ведомстве. Сервис позволяет изучить историю автомобиля, которую можно посмотреть в онлайн-режиме.

"История авто" позволяет потенциальному покупателю узнать дату первичной регистрации автомобиля в Казахстане, количество предыдущих владельцев, а также залоги и обременения на транспортное средство.

Напомним, что с понедельника, 22 мая, казахстанцы смогут легализовать автомобили-конструкторы. За регистрацию автоконструкторов нужно заплатить 200 тысяч тенге. Подать заявку можно онлайн через Egov и приложения банков.