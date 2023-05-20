С 22 мая казахстанцы смогут легализовать автомобили-конструкторы
Фото: gov4c.kz
С 22 мая 2023 года казахстанцы смогут легализовать автомобили-конструкторы.
За регистрацию автоконструкторов нужно заплатить 200 тысяч тенге.
Подать заявку можно онлайн через Egov и приложения банков.
В документах будет указан запрет на продажу и эксплуатацию за пределами Казахстана.
В ДП Алматинской области напомнили необходимый порядок действий:
- Подача онлайн заявки и ее электронная регистрация (всем владельцам автоконструкторов будет направляться уведомление об автоматическом отказе и необходимости предоставления имеющихся документов сотруднику ПЦ в СЦОНах);
- Сотрудник ПЦ в ручном режиме проверяет достоверность имеющих документов на т с и в случае соответствия т/с критериям "автоконструктора включает т/с в электронный лист одобрения;
- Заявитель вновь подает онлайн заявку и уже по электронному листу одобрения проходит предварительную проверку и направляется на пункт осмотра с предоставлением т/с для проведения сверки экспертом криминалистом;
- После успешного прохождения сверки заявитель предоставляет в СЦОН все необходимые документы, в том числе диагностическую карту и уплачивает государственной пошлины и сбор в размере 200 000 тенге.
Легализация продлится до 1 июля 2023 года.
Проект постановления по легализации автомобилей-конструкторов госорганы рассмотрели в конце марта.
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