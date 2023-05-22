На парламентских выборах в Греции победила правящая партия

Консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса на парламентских выборах в Греции побеждает со значительным отрывом, она набирает 40,79% голосов и получает 146 мест в 300-местном парламенте после подсчета 97,09% бюллетеней, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД Греции, оппозиционная Коалиция радикальных левых СИРИЗА-Прогрессивный альянс экс-премьера Алексиса Ципраса получает 20,06% голосов и 71 место в парламенте, сообщает РИА Новости.



Всегреческое социалистическое движение ПАСОК с 11,51% получит 41 мандат. Компартия Греции (КПГ) с 7,21% голосов - 26 мест.



Крайне правое "Греческое решение" ("Эллиники лиси") Кириакоса Велопулоса набирает 4,46% и получает 16 мест.

Явка на выборах составила 60,82%.

В парламент прошли пять партий, преодолевшие барьер в 3%.

Окончательные данные ожидаются утром в понедельник, но при этом расклад сил уже не изменится.

Выборы проходили по простой пропорциональной системе и "Новая демократия" не сможет самостоятельно сформировать правительство. Премьер Мицотакис заявил, что намерен добиваться создания однопартийного правительства, что означает проведение новых выборов.

По заявлениям из штаба правящей партии, повторные выборы могут пройти 25 июня вместо 2 июля.

Они пройдут уже по усиленно-пропорциональной системе, и набравшая больше других голосов партия получит бонус от 20 до 50 мест в зависимости от количества голосов.