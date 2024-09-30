Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ультраправая партия победила на всеобщих выборах в Австрии

Ультраправая партия победила на всеобщих выборах в Австрии, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 19:02 Фото: Facebook/Herbert Kickl
Ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ) во главе с Гербертом Киклем по итогам выборов в Австрии получает больше мест в парламенте, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МВД Австрии, после подсчета всех бюллетеней партия Кикля получила 29,2% голосов избирателей, консервативная Австрийская народная партия – 26,5%. На третьем месте – Социал-демократическая партия Австрии с 21% голосов.

В результате:

  • ультраправые получат 58 мест в парламенте из 183;
  • консерваторы – 52;
  • социал-демократы – 41.

Австрийской партии свободы (FPÖ) далеко до абсолютного большинства, а лидер консервативной Народной партии, нынешний канцлер Карл Нехаммер, до выборов исключал возможность коалиции с Киклем.

Явка избирателей составила 74,9 процента. 

Основными вопросами в предвыборной кампании стали миграция и беженцы, а также инфляция и война в Украине.

Ранее сообщалось, что президентом Шри-Ланки стал лидер оппозиции Диссанаяке.

Читайте также

ограбили бутик Луи Витон в Париже
В Париже ограбили популярный бутик Louis Vuitton
Уникальную жемчужину нашел филиппинский рыбак
Филиппинский рыбак 10 лет хранил жемчужину, которая может стоить 100 миллионов долларов
В туалете подмосковного ТЦ нашли мужчину с пулей в голове
В туалете подмосковного ТЦ нашли мужчину с пулей в голове
Аймира Муксулова
Австрия 2024 год Выборы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
Грозы, снег и заморозки: какая погода ждет казахстанцев 30 сентября
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: