В Казахстане разработали стандарт оказания специальных соцуслуг в здравоохранении

Министерство здравоохранения разработало стандарт оказания специальных социальных услуг в области здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Специальные социальные услуги в области здравоохранения оказывают организации здравоохранения, а также физические лица, занимающиеся частной медицинской практикой и фармацевтической деятельностью.

Специальные социальные услуги оказывают следующие организации здравоохранения:

организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь;

организации, оказывающие стационарную помощь;

организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации;

организации, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход;

организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека.

Как отмечается, этот перечень субъектов здравоохранения, оказывающих специальные социальные услуги, не является исчерпывающим.

Специальные социальные услуги в области здравоохранения оказываются социальными работниками системы здравоохранения.

Основные виды специальных социальных услуг

в области здравоохранения они подразделяются на:

социально-медицинские услуги , направленные на профилактику, восстановление, сохранение и укрепление здоровья посредством применения медико-социальных технологий c активным вовлечением самих пациентов и их близких через повышение ответственности за свое здоровье с целью улучшения и повышения качества жизни, создания им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества;

, направленные на профилактику, восстановление, сохранение и укрепление здоровья посредством применения медико-социальных технологий c активным вовлечением самих пациентов и их близких через повышение ответственности за свое здоровье с целью улучшения и повышения качества жизни, создания им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества; социально-психологические услуги , предусматривающие социально-психологическую поддержку лица через психологическое просвещение, проведение психологической профилактики, психодиагностики, коррекционной работы, консультативной и информационной помощи с целью социально-психологической адаптации и реабилитации в обществе;

, предусматривающие социально-психологическую поддержку лица через психологическое просвещение, проведение психологической профилактики, психодиагностики, коррекционной работы, консультативной и информационной помощи с целью социально-психологической адаптации и реабилитации в обществе; социально-педагогические услуги , направленные на педагогическую коррекцию и обучение с учетом физических возможностей и умственных способностей;

, направленные на педагогическую коррекцию и обучение с учетом физических возможностей и умственных способностей; социально-экономические услуги , направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня;

, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня; социально-правовые услуги , предусматривающие правовое просвещение, оказание информационно-правовой помощи, консультирование и социально-правовую защиту по вопросам медицинского обслуживания и прав в области охраны здоровья;

, предусматривающие правовое просвещение, оказание информационно-правовой помощи, консультирование и социально-правовую защиту по вопросам медицинского обслуживания и прав в области охраны здоровья; социально-бытовые услуги , направленные на поддержание жизнедеятельности лица в быту, исходя из его индивидуальных потребностей;

, направленные на поддержание жизнедеятельности лица в быту, исходя из его индивидуальных потребностей; социально-трудовые услуги , направленные на формирование трудовых навыков;

, направленные на формирование трудовых навыков; социально-культурные услуги, направленные на организацию досуга, проведение социально-культурных мероприятий и вовлечение в них нуждающегося в специальных социальных услугах.

Специальные социальные услуги оказываются путем:

консультирования (индивидуального или группового);

активного посещения, наблюдения и оказания помощи на дому (патронаж и социальное сопровождение);

оказания помощи (консультирования) по "телефону доверия";

создания групп поддержек, проведения тренингов, работы с инициативными группами, группами само- и взаимопомощи.

Указывается, что при оказании таких услуг могут привлекаться к социальной работе волонтеры, представители общественных, неправительственных и международных организаций.



Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 июня.