В Казахстане разработали стандарт оказания специальных соцуслуг в здравоохранении
Специальные социальные услуги в области здравоохранения оказывают организации здравоохранения, а также физические лица, занимающиеся частной медицинской практикой и фармацевтической деятельностью.
Специальные социальные услуги оказывают следующие организации здравоохранения:
- организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь;
- организации, оказывающие стационарную помощь;
- организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации;
- организации, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход;
- организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека.
Как отмечается, этот перечень субъектов здравоохранения, оказывающих специальные социальные услуги, не является исчерпывающим.
Специальные социальные услуги в области здравоохранения оказываются социальными работниками системы здравоохранения.
Основные виды специальных социальных услуг
в области здравоохранения они подразделяются на:
- социально-медицинские услуги, направленные на профилактику, восстановление, сохранение и укрепление здоровья посредством применения медико-социальных технологий c активным вовлечением самих пациентов и их близких через повышение ответственности за свое здоровье с целью улучшения и повышения качества жизни, создания им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества;
- социально-психологические услуги, предусматривающие социально-психологическую поддержку лица через психологическое просвещение, проведение психологической профилактики, психодиагностики, коррекционной работы, консультативной и информационной помощи с целью социально-психологической адаптации и реабилитации в обществе;
- социально-педагогические услуги, направленные на педагогическую коррекцию и обучение с учетом физических возможностей и умственных способностей;
- социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня;
- социально-правовые услуги, предусматривающие правовое просвещение, оказание информационно-правовой помощи, консультирование и социально-правовую защиту по вопросам медицинского обслуживания и прав в области охраны здоровья;
- социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности лица в быту, исходя из его индивидуальных потребностей;
- социально-трудовые услуги, направленные на формирование трудовых навыков;
- социально-культурные услуги, направленные на организацию досуга, проведение социально-культурных мероприятий и вовлечение в них нуждающегося в специальных социальных услугах.
Специальные социальные услуги оказываются путем:
- консультирования (индивидуального или группового);
- активного посещения, наблюдения и оказания помощи на дому (патронаж и социальное сопровождение);
- оказания помощи (консультирования) по "телефону доверия";
- создания групп поддержек, проведения тренингов, работы с инициативными группами, группами само- и взаимопомощи.
Указывается, что при оказании таких услуг могут привлекаться к социальной работе волонтеры, представители общественных, неправительственных и международных организаций.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 июня.