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В Казахстане разработали стандарт оказания специальных соцуслуг в здравоохранении

Разработан стандарт оказания специальных социальных услуг в области здравоохранения Фото: pixabay
Министерство здравоохранения разработало стандарт оказания специальных социальных услуг в области здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Специальные социальные услуги в области здравоохранения оказывают организации здравоохранения, а также физические лица, занимающиеся частной медицинской практикой и фармацевтической деятельностью.

Специальные социальные услуги оказывают следующие организации здравоохранения:

  • организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь;
  • организации, оказывающие стационарную помощь;
  • организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации;
  • организации, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход;
  • организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека.

Как отмечается, этот перечень субъектов здравоохранения, оказывающих специальные социальные услуги, не является исчерпывающим.

Специальные социальные услуги в области здравоохранения оказываются социальными работниками системы здравоохранения.

Основные виды специальных социальных услуг

в области здравоохранения они подразделяются на:

  • социально-медицинские услуги, направленные на профилактику, восстановление, сохранение и укрепление здоровья посредством применения медико-социальных технологий c активным вовлечением самих пациентов и их близких через повышение ответственности за свое здоровье с целью улучшения и повышения качества жизни, создания им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества;
  • социально-психологические услуги, предусматривающие социально-психологическую поддержку лица через психологическое просвещение, проведение психологической профилактики, психодиагностики, коррекционной работы, консультативной и информационной помощи с целью социально-психологической адаптации и реабилитации в обществе;
  • социально-педагогические услуги, направленные на педагогическую коррекцию и обучение с учетом физических возможностей и умственных способностей;
  • социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня;
  • социально-правовые услуги, предусматривающие правовое просвещение, оказание информационно-правовой помощи, консультирование и социально-правовую защиту по вопросам медицинского обслуживания и прав в области охраны здоровья;
  • социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности лица в быту, исходя из его индивидуальных потребностей;
  • социально-трудовые услуги, направленные на формирование трудовых навыков;
  • социально-культурные услуги, направленные на организацию досуга, проведение социально-культурных мероприятий и вовлечение в них нуждающегося в специальных социальных услугах.

Специальные социальные услуги оказываются путем:

  • консультирования (индивидуального или группового);
  • активного посещения, наблюдения и оказания помощи на дому (патронаж и социальное сопровождение);
  • оказания помощи (консультирования) по "телефону доверия";
  • создания групп поддержек, проведения тренингов, работы с инициативными группами, группами само- и взаимопомощи.

Указывается, что при оказании таких услуг могут привлекаться к социальной работе волонтеры, представители общественных, неправительственных и международных организаций.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 июня.

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