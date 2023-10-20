В Казахстане утвердили стандарт оказания специальных социальных услуг в области здравоохранения

Приказом министра здравоохранения от 13 октября 2023 года утвержден стандарт оказания специальных социальных услуг в области здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Специальные социальные услуги в области здравоохранения предоставляют:

организации здравоохранения;

неправительственные, волонтерские организации, оказывающие услуги на платной или добровольной основе;

физические лица, занимающиеся частной медицинской практикой, фармацевтической, социальной и психологической деятельностью.

Специальные социальные услуги предоставляют следующие субъекты здравоохранения:

организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь;

организации, оказывающие стационарную помощь;

организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации;

организации, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход;

организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции;

научные организации в области здравоохранения;

организации здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до трех лет, детей с нарушениями психического и физического развития от рождения до четырех лет, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение семей с риском отказа от ребенка.

Специальные социальные услуги предоставляются нуждающимся лицу (семье) путем:

консультирования (индивидуального или группового);

активного посещения, наблюдения и оказания помощи на дому (патронаж и социальное сопровождение);

оказания помощи (консультирования) по "телефону доверия";

создания групп поддержек, проведения тренингов, работы с инициативными группами, группами само- и взаимопомощи.

Специальные соцуслуги для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до трех лет, детей с нарушениями психического и физического развития от рождения до четырех лет, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение семей с риском отказа от ребенка, оказываются детям, жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

При этом предоставление таких соцуслуг осуществляется на основании направления местных исполнительных органов.

Субъекты здравоохранения, предоставляющие специальные социальные услуги, при определении потребности штатной численности руководствуются структурой нагрузки объема работ социального работника.

Рекомендуемое количество получателей услуг на одного социального работника находится в пределах 10-30 активных случаев. Их количество регулируется в зависимости от тяжести и интенсивности запроса в оказании специальных соцуслуг и доступности других служб.

Между организациями здравоохранения соблюдается преемственность в оказании специальных социальных услуг лицу или семье.

Стандарт также определяет качество и объем специальных социальных услуг на уровне организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции; оказывающих стационарную помощь, восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию, паллиативную помощь и сестринский уход, научных организаций в области здравоохранения и т.д.

Приказ вводится в действие с 30 октября 2023 года.

При этом утрачивает силу приказ и.о. министра здравоохранения от 30 октября 2009 года "Об утверждении стандарта оказания специальных социальных услуг в области здравоохранения".