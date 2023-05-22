Как контролируют местонахождение и поведение условно осужденных лиц
Для контроля и получения информации о месте нахождения осужденных условно и осужденных к ограничению свободы службой пробации применяются электронные средства слежения. К ним относятся средства персонального контроля, технические средства и устройства их мониторинга. Современные средства контроля позволяют определить не только точное местонахождение, идентифицировать лицо и голос, но и узнать дистанционно, употреблял ли человек алкоголь.
Средства персонального контроля включают:
- радиоэлектронный браслет – электронное устройство, предназначенное для ношения на теле лица, состоящего на учете. Он позволяет дистанционно идентифицировать и отслеживать место нахождения, имеет встроенную систему контроля несанкционированного снятия и вскрытия корпуса;
- персональный трекер –электронное устройство, предназначенное для ношения на теле лица, состоящего на учете. Прибор отслеживает место нахождения по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы, также имеет встроенную систему контроля несанкционированного снятия и вскрытия корпуса;
- стационарное контрольное устройство – электронное устройство, которое обеспечивает непрерывный круглосуточный прием и идентификацию сигналов радиоэлектронного браслета о присутствии лица, состоящего на учете, в помещении или на установленной территории, а также оповещение о попытках снятия и повреждениях радиоэлектронного браслета и иных нарушениях;
- мобильное контрольное устройство – электронное устройство, которое носится совместно с радиоэлектронным браслетом при нахождении лица, состоящего на учете, вне места, оборудованного стационарным контрольным устройством. Служит для отслеживания его места нахождения по сигналам ГЛОНАСС, а также оповещения о попытках снятия и повреждениях радиоэлектронного браслета и иных нарушениях;
- стационарное устройство трансляции – электронное устройство, предназначенное для генерации радиосигнала и обеспечения работы персонального трекера в помещении без сигналов ГЛОНАСС;
- стационарное устройство аудиовизуального контроля – электронное устройство, при помощи которого производится автоматическая визуальная и голосовая идентификация лица, состоящего на учете;
- стационарное устройство фотоэлектрохимического контроля – электронное устройство, которое позволяет автоматически визуально контролировать и определять количество алкоголя в крови по выдыхаемому воздуху идентифицируемого лица, состоящего на учете;
- средство телекоммуникации – электронное мобильное устройство связи, позволяющее дистанционно принимать и отправлять визуальную и голосовую информацию для идентификации лица, состоящего на учете, а также отслеживать его местонахождение по сигналам ГЛОНАСС.
Технические средства и устройства их мониторинга
Работоспособность персональных средств контроля обеспечивают технические средства и устройства мониторинга. К ним относятся:
- сервер мониторинга – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для обеспечения работы системы дистанционной идентификации, получения, обработки, хранения и передачи информации;
- сервер аудиовизуального контроля – программно-аппаратный комплекс для обеспечения функционирования системы визуальной и голосовой идентификации, записи, обработки, хранения и передачи информации;
- автоматизированное рабочее место оператора – программно-аппаратный информационный комплекс, предназначенный для обработки и отображения информации о выполнении лицом, состоящим на учете, предписанных ограничений;
- мобильный пульт мониторинга – комплекс портативных переносных устройств, обеспечивающий прием и идентификацию сигналов радиоэлектронных браслетов и персональных трекеров, а также обработку и отображение информации о выполнении лицом, состоящим на учете, предписанных ограничений;
- телекоммуникационное средство мониторинга – электронное мобильное устройство связи, позволяющее дистанционно принимать и отправлять визуальную и голосовую информацию для идентификации лица, состоящего на учете, а также отслеживать его местонахождение по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы.
Приказ министра внутренних дел РК вводится в действие 30 мая 2023 года.