Как контролируют местонахождение и поведение условно осужденных лиц

Для контроля и получения информации о месте нахождения осужденных условно и осужденных к ограничению свободы службой пробации применяются электронные средства слежения. К ним относятся средства персонального контроля, технические средства и устройства их мониторинга. Современные средства контроля позволяют определить не только точное местонахождение, идентифицировать лицо и голос, но и узнать дистанционно, употреблял ли человек алкоголь.