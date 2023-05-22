Финансовый прогноз от астролога: каким знакам удастся легко закрыть кредит

Можно ли с помощью звезд решить финансовый вопрос? Астролог рассказала Zakon.kz, что звезды имеют прямое влияние на ваши кредиты, ипотеки и другие денежные обязательства.

По словам астролога Полины Хлебниковой, самыми неблагоприятными днями в мае для получения денег в долг и оформления кредита являются – 22, 29 и 31 мая. В эти дни возможны обманы, поспешные решения или же просто ошибки при оформлении, нужно быть внимательным к мелочам и принимать взвешенные решения, не делать поспешных выводов.

А 23, 26 и 27 мая будут самыми денежными до конца месяца.

Удача в финансах

Свои финансовые вопросы смогут решить на этой неделе Девы и Близнецы. Для этих знаков зодиаков ожидаются благоприятные аспекты от Сатурна и Юпитера. А к Тельцам и Весам, которые находятся под влиянием Урана, могут прийти неожиданные и резкие перемены в финансах, в позитивном ключе. Также Стрельцы смогут разрешить свои финансовые трудности, для них сейчас наступил самый благоприятный период.

"Девам и Близнецам нужен рациональный подход, точный расчет, а также, будет хорошо, если они смогут внести сумму выше установленного платежа – это ускорит процесс и благоприятно отразится на их финансовом потоке. Тельцам и Весам напротив, нужно отпустить поводья, и поддаться влиянию обстоятельств. Стрельцы в целом сейчас "на коне", им я рекомендую по максимуму закрывать сумму долга, потому что сейчас их финансовый поток на максимуме и возможностей больше, чем обычно". Астролог Полина Хлебникова

Астролог Полина Хлебникова уверена, что с помощью астрологии каждый может достичь финансового успеха и закрыть свои кредиты. Эксперт рекомендует не брать долги в период ретроградного Меркурия.

"Чтобы эффективно закрыть кредиты, из общих рекомендаций я бы посоветовала следить за периодами ретроградного Меркурия и ни в коем случае не оформлять кредиты и не брать в долг в это время. Во-первых, возможны ошибки в юридических документах, а во-вторых, процесс может затянуться либо же вам придется вернуться к вопросу после возвращения Меркурия в директное движение", – отмечает Полина Хлебникова.

Такие периоды, по ее словам, всегда являются буферной зоной для оформления любых документов, поэтому лучше их переждать.

До конца мая Венера, отвечающая за финансы, будет находиться под знаком Рака. Благоприятно делать покупки для дома, семьи и близких людей, покупать бытовую технику, в том числе в кредит и рассрочку. Помимо этого, как рассказывает астролог, Юпитер с 17 мая перешел в знак Тельца, а значит, для многих людей это позитивно отразится на финансах и в целом в материальном благополучии.

Кому из знаков не помешает финграмотность

Есть в мае и неблагоприятные дни, когда финансы нужно держать под контролем. А неудачи в финансовых вопросах при взятии в долг средства и оформлении кредита, встречают Рыбы, Раки и Близнецы. Эти знаки зодиаки чаще всего не умеют обращаться с деньгами, и эмоциональны. Чтобы решить все трудности, астролог советует им освоить финансовую грамотность.

Рыбы, по словам астролога, очень часто не умеют планировать свой бюджет. Они в целом редко воспринимают деньги всерьез, они часто тратят их очень легко, а если встречаются с финансовыми трудностями, то ожидают, что проблемы рассосутся сами собой. Также, быть должником и находиться под давлением для них морально очень тяжело, могут впасть в депрессию.

Раки, говорит астролог, очень эмоционально относятся к любым вопросам, связанным с деньгами по обязательствам, а так же, они очень доверчивы, поэтому могут попасть на обман или в лучшем случае на невыгодные условия кредитования.

Близнецам сложно жить по средствам, хочется поскорее удовлетворить свои желания в заветных покупках, поэтому для них часто бывают ситуации "спустил все в ноль". Или попросту сложно рассчитывать бюджет, а уж тем более включать в него статью расходов на кредит.

Прогноз на следующую неделю

В скором времени казахстанцев также ожидает неблагоприятный период, когда финансовый поток будет приостановлен. В период с 23 июля по 4 сентября Венера попятится назад. Полина Хлебникова в это время рекомендует не тратиться на предметы роскоши.

В этот период крайне не благоприятно брать кредиты, инвестировать, заключать сделки. Финансовый поток будет приостановлен, не стоит ставить себе высокие цели по доходам и амбициозные планы, лучше пожить в эконом-режиме. Особенно не рекомендуется тратиться на бренды, дорогие вещи, устраивать пышные празднества и тем более брать в долг, с целью потратиться на все выше перечисленное.

Астролог Полина Хлебникова также составила для казахстанцев финансовый прогноз на следующую неделю. Огненные знаки, по ее словам, должны будут экономить свой бюджет, сместить фокус с себя на своих партнеров и обращать внимание на знаки от Вселенной.

"Овнам стоит обратить внимание на новых знакомых, они могут принести вам выгодные сделки и правильные финансовые решения. Львы тоже не обделены эмоциями в отношении финансов: совершать покупки будет очень хотеться, но вплоть до начала июня вы будете ограничены в росте капитала. Сделайте выбор в пользу эконом-режима на этой неделе. Стрельцы, в финансовых вопросах вам стоит сместить фокус с себя на своих партнеров, пользоваться заемными средствами, пособиями и алиментами — любыми средствами, которые заработаны не вашим личным трудом", — советует Полина Хлебникова.

Среди земных знаков, больше всего с 22 мая по 28 повезет Тельцам. А вот Козерогам и Девам придется отказаться от навязчивых мыслей, потратиться на неразумную покупку.

"Тельцы, для вас последняя неделя месяца будет благоприятной во всем фронтам, позвольте себе чуть больше в этот период, тратьте деньги на себя и в удовольствие. Девы, вас могут посещать спонтанные идеи в пользу покупок и неразумных трат, вы рискуете потерять все. Лучше прислушайтесь к голосу разума, распланируйте свой бюджет и следуйте этому плану. Козерогам можно рассчитывать на финансовую поддержку близкого человека, вы можете одолжить у него деньги или получить их в подарок", — говорит Полина Хлебникова.

Повезет на следующей неделе и воздушным знакам, в особенности Близнецам и Весам. Они могут расслабиться и брать от жизни все.

"Близнецам будет выгодно вкладываться в недвижимость, брать ипотеку, благоприятно покупать бытовую технику, но рассрочку рекомендую избегать. Весов ждут неожиданные поступления и изменения в заработке в лучшую сторону, кто-то может вернуть вам долг или наоборот помочь с деньгами. Водолеям рекомендуется не тратить деньги на различные безделушки, в целом, нужно принимать взвешенные решения относительно финансов, полагаться не на вашу интуицию, а на логику и холодный рассудок", — советует Полина Хлебникова.

Белая полоса в жизни наступит у Скорпионов и Рыб, рассказывает астролог. Однако, по словам Полины Хлебниковой, Ракам не следующей неделе придется отказаться от спонтанных приобретении, иначе могут начаться финансовые трудности, говорит астролог.

"Раки, вы можете совершить импульсивные покупки, которые принесут финансовые потери. Слушайте свое сердце и старайтесь не вестись на скидки, акции и "выгодные" предложения кредитных организаций. Скорпионы, удача на вашей стороне, можно ожидать больших денежных поступлений, вы можете приобрести надежного партнера в бизнесе. Рыбы, для вас наступает время приятных трат на отдых, развлечения и подарки близким людям, деньги могут приходить из неожиданных источников", — советует Полина Хлебникова.

Ранее Zakon.kz писал о том, кого ждет денежный прорыв в мае.