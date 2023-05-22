Дожди и 30-градусную жару прогнозируют в Казахстане

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 23-25 мая, сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, погоду большей части республики будут определять атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохраняются дожди с грозами, на юго-востоке с выпадением града.

Кроме того, сильные осадки (дождь с переходом в снег) прогнозируются 23-25 мая в горных районах юго-востока страны.

"Также по Казахстану ожидается усиление ветра, на северо-западе, юге республики – пыльная буря". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В сообщении сказано, что по стране ожидается повышение температурного фона днем: