Дожди и 30-градусную жару прогнозируют в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 23-25 мая, сообщает Zakon.kz.
По данным метеорологов, погоду большей части республики будут определять атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохраняются дожди с грозами, на юго-востоке с выпадением града.
Кроме того, сильные осадки (дождь с переходом в снег) прогнозируются 23-25 мая в горных районах юго-востока страны.
"Также по Казахстану ожидается усиление ветра, на северо-западе, юге республики – пыльная буря".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
В сообщении сказано, что по стране ожидается повышение температурного фона днем:
- в западных регионах до 29-34 тепла;
- на северо-западе до 25-30 тепла;
- на севере до 23-28 тепла;
- основной фон температуры на юге 23-31 тепла;
- на востоке, на юго-востоке 15-25 тепла.
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