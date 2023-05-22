В Астане временно перекроют участки трех улиц

Из-за ремонтных работ участки трех улиц перекрыли на несколько дней в Астане. Об этом Zakon.kz сообщили в столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В сообщении сказано, что работы проводят в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции ДП города.

"По улице Ардагерлер ведется укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В связи с этим с 21 по 23 мая перекрыто движение на участке от улицы Алмалык до улицы Ардагерлер", - говорится в сообщении.

Также на участке улицы Таскескен от ул.Обаган до ул.С.Нурмагамбетова ведется средний ремонт дорожного полотна. Движение на участке будет перекрыто с 22 по 25 мая.

Кроме того, средний ремонт начат по улице Бекетай от пр. Тлендиева до ул А.Затаевича. Движение для автотранспортных средств на участке полностью перекрыто с 22 по 23 мая.

"Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города", – заключили в управлении.