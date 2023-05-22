Курсы валют в обменниках Казахстана на 22 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,31 тенге, евро – 484,22 тенге, рубля – 5,62 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 443 тенге, продажи – 447 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 487 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,5 тенге, продажи – 5,64 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 445,5 тенге, продажи – 448 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 483 тенге, продажи – 488 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,5 тенге, продажи – 5,7 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 446,5 тенге, продажи – 449 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 484 тенге, продажи – 490 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,5 тенге, продажи – 5,6 тенге.