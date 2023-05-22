Курсы валют в обменниках Казахстана на 22 мая

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 22 мая 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,31 тенге, евро – 484,22 тенге, рубля – 5,62 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 443 тенге, продажи – 447 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 487 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,5 тенге, продажи – 5,64 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 445,5 тенге, продажи – 448 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 483 тенге, продажи – 488 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,5 тенге, продажи – 5,7 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 446,5 тенге, продажи – 449 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 484 тенге, продажи – 490 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,5 тенге, продажи – 5,6 тенге. Читайте также Доллар подешевел на 3 тенге на торгах 22 мая Как статданные помогают в принятии политических решений – мнения экспертов Казахстанским банкам разрешат вывозить из страны российские рубли

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