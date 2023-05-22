В зоопарке Шымкента родилась красная волчица

У пары красных волков – самца по кличке Майк и самки по кличке Чакки – родилось первое потомство, сообщает Zakon.kz

Щенок появился на свет еще в начале апреля, но администрация зоопарка сообщила об этой радостной новости только сегодня, 22 мая, так как они ждали, чтобы малышка подросла и окрепла. Назвали волчицу – Ракша.

"Щенка были вынуждены выкармливать искусственно. Сейчас малышка окрепла, самостоятельно начала кушать, активна, проявляет интерес ко всему новому для нее", – говорится в сообщении шымкентского зоопарка в Instagram.

Ранее в алматинском зоопарке родился жирафенок.