Жирафенок родился в Алматинском зоопарке

В Алматинском зоопарке пополнение: у пары жирафов – Хана и Сулу – родился малыш, сообщает Zakon.kz.

Жирафенок появился на свет еще в конце июля, но администрация зоопарка сообщила об этой радостной новости только сегодня, 6 сентября, так как они ждали, чтобы малыш подрос и окреп.

Мальчик родился 28 июля и пока живет с мамой, отдельно от папы и старшей сестры, – говорится в сообщении Алматинского зоопарка в Instagram.

Также администрация зоопарка сообщила, что имени у жирафенка нет.