Жирафенок родился в Алматинском зоопарке
Фото: Instagram/almatyzoo
В Алматинском зоопарке пополнение: у пары жирафов – Хана и Сулу – родился малыш, сообщает Zakon.kz.
Жирафенок появился на свет еще в конце июля, но администрация зоопарка сообщила об этой радостной новости только сегодня, 6 сентября, так как они ждали, чтобы малыш подрос и окреп.
Мальчик родился 28 июля и пока живет с мамой, отдельно от папы и старшей сестры, – говорится в сообщении Алматинского зоопарка в Instagram.
Также администрация зоопарка сообщила, что имени у жирафенка нет.
Поэтому мы снова объявляем конкурс среди подписчиков. Любуйтесь на этого очаровашку и пишите свои варианты в комментариях. Посмотрите, каким он был в три дня от роду и каким стал сейчас.Администрация зоопарка Алматы
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