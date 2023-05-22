Казахстан значительно увеличил экспорт авто, урана и масла

Казахстан не только расширяет количество товарных позиций, но и расширяет географию экспорта. Об этом на брифинге в СЦК заявил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кайрат Торебаев указал на достижение экспорта обрабатывающей продукции. Так, по его данным, за первый квартал текущего года общий объем внешней торговли обработанной продукции составил 18,8 млрд долларов, что на 32% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Экспорт несырьевых товаров за этот период составил 5,9 млрд долларов, показав рост на 7,6%.

"Рост экспорта был обеспечен в том числе и за счет расширения количества товарных позиций. В первом квартале текущего года номенклатура поставляемых на экспорт товаров увеличилась на 767 товарных позиций. Также расширяется география экспорта. Казахстанский несырьевой экспорт в текущем году отгружался в 106 стран мира, что на 6 стран больше в сравнении с 2022 годом. Основными импортерами обработанных товаров стали Россия, Китай, Узбекистан, Турция, Нидерланды, Великобритания, Япония, Кыргызстан, Грузия, Афганистан", - заявил спикер.

Основными товарами, поставляемыми на экспорт, стали медь и катоды из меди, ферросплавы, уран, нефтепродукты, прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный, серебро, мука пшеничная или пшенично-ржаная, цинк и природный газ.

При этом, рост экспорта зафиксирован по следующим товарам:



Уран – на 51,6%;

Нефтепродукты – на 52,5%;

масло подсолнечное – на 19,9%;

Удобрения минеральные – на 2,8 раз;

Автомобили легковые – на 46%;

Водород, газы инертные и прочие – на 24%.

2 мая глава Минторговли и интеграции заявил, что Казахстан неоднократно сталкивается с агрессивным экспортом, особенно по овощной продукции.

