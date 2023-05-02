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Казахстан сталкивается с агрессивным экспортом – Жумангарин

Казахстан экспорт механизмы ситуация Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин на заседании правительства 2 мая рассказал, что Казахстан сталкивается с агрессивным экспортом и с этим надо что-то делать, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава Минторговли, по некоторым товарам отмечается обеспеченность значительно выше потребления населения страны.

"Однако, мы неоднократно сталкиваемся с агрессивным экспортом, особенно по овощной продукции". Серик Жумангарин

В связи с этим он считает, что следует выстроить политику по обеспечению внутреннего рынка и устойчивость к кризисам в продовольственном секторе.

Как напомнил Серик Жумангарин, для предотвращения агрессивного экспорта лука вводился запрет на три месяца, который до истечения запрета заменен на квотирование. Данная мера позволила обеспечить население луком и нивелировала риск резкого роста цен, как это было в предыдущие годы на капусту и картофель.

8 апреля приказом министра сельского хозяйства приостановлен запрет на вывоз лука репчатого с территории Казахстана.

По данным Минторговли, в настоящее время продолжается работа по контрактации осеннего урожая 2023 года для обеспечения межсезонья 2024 года. На сегодня сформировано порядка 90 тысяч тонн продукции.

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