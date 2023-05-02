Казахстан сталкивается с агрессивным экспортом – Жумангарин
Как отметил глава Минторговли, по некоторым товарам отмечается обеспеченность значительно выше потребления населения страны.
"Однако, мы неоднократно сталкиваемся с агрессивным экспортом, особенно по овощной продукции". Серик Жумангарин
В связи с этим он считает, что следует выстроить политику по обеспечению внутреннего рынка и устойчивость к кризисам в продовольственном секторе.
Как напомнил Серик Жумангарин, для предотвращения агрессивного экспорта лука вводился запрет на три месяца, который до истечения запрета заменен на квотирование. Данная мера позволила обеспечить население луком и нивелировала риск резкого роста цен, как это было в предыдущие годы на капусту и картофель.
8 апреля приказом министра сельского хозяйства приостановлен запрет на вывоз лука репчатого с территории Казахстана.
По данным Минторговли, в настоящее время продолжается работа по контрактации осеннего урожая 2023 года для обеспечения межсезонья 2024 года. На сегодня сформировано порядка 90 тысяч тонн продукции.