Токаев про визит президента Сингапура: Историческое событие

22 мая Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Сингапура Халимой Якоб, прибывшей в Казахстан с государственным визитом, сообщает Zakon.kz.

Как сказано на сайте Акорды, переговорам предшествовала официальная церемония встречи в резиденции Акорда. Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств. После исполнения государственных гимнов двух стран и традиционного совместного фотографирования лидеры проследовали в зал для проведения встречи в расширенном формате.

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Стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахско-сингапурских отношений с акцентом на укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества и расширение культурно-гуманитарных связей.

Приветствуя Халиму Якоб, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил ее лидерство в управлении Сингапуром в столь непростое время.

"Для нас большая честь, что первый визит в Центральную Азию Президент Сингапура совершает именно в Казахстан. Ваш визит в нашу страну – это историческое событие. Уверен, этот визит станет началом новой вехи в нашем взаимовыгодном сотрудничестве. Казахстан твердо привержен дальнейшему укреплению отношений с Сингапуром". Касым-Жомарт Токаев

Также отмечено, что в марте 2023 года исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений. В этом контексте президент Казахстана отметил, что за этот период между двумя странами были налажены доверительный политический диалог и активные межпарламентские связи.

Ключевое место в казахско-сингапурских отношениях занимает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Лидер Казахстана подчеркнул, что на сегодняшний день в нашей стране работают более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий.

"Общий объем сингапурских инвестиций в экономику Казахстана превысил 1,4 млрд долларов. Несмотря на экономические потрясения и пандемию, в прошлом году объем взаимной торговли приблизился к 2 млрд долларов. Считаю, что это очень хороший результат", – отметил президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на наличии прочной институциональной базы для двустороннего сотрудничества, в которой важную роль играет Казахско-сингапурский деловой совет.

"Будем поддерживать наших граждан, которые посещают Сингапур в качестве туристов. И, конечно, наши двери всегда открыты для ваших туристов и для ваших бизнесменов. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что Казахстан серьезно настроен на тесные отношения с вашей страной". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

В свою очередь Халима Якоб выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение и теплое гостеприимство, оказанное ей и сингапурской делегации. Она высоко оценила уровень политического диалога и взаимовыгодного партнерства между Казахстаном и Сингапуром.

"Вы совершенно правы. Это первый в истории визит президента Сингапура в Казахстан и, в целом, в Центральную Азию. И поэтому это важный визит. Как вы знаете, Казахстан является очень ценным партнером для нас в регионе Центральной Азии, потому что мы видим, что по сути, ваша страна региональный лидер. Это очень важно для нас, и мы поддерживаем очень хорошие отношения на протяжении многих лет. У нас не только теплые отношения, но и общая приверженность таким принципам, как открытость и порядок. И это то, что важно как для Казахстана, так и для нас". Халима Якоб

Фото: akorda.kz

Наряду с этим отмечена важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Высшей школой государственной политики Назарбаев Университета и Школой государственной политики имени Ли Куан Ю.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам расширения экспортных возможностей, открытия совместных предприятий на территории Казахстана. В частности, речь шла о ходе реализации совместного инвестиционного проекта по строительству агломерации G4 City вблизи Алматы, расширения сотрудничества между финансовыми институтами.

Также президенты рассмотрели перспективы взаимовыгодного сотрудничества в рамках сопряжения Транскаспийского международного транспортного коридора и инициативы "Пояса и Пути", а также запуска прямого воздушного сообщения между странами.

В ходе беседы также был обсужден ряд актуальных тем международной повестки дня, включая взаимодействие Казахстана и Сингапура в рамках многосторонних структур.

Затем в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы: