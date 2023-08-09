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Токаев поздравил президента Сингапура

Токаев поздравил президента Сингапура Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Халиму Якоб с Национальным днем Республики Сингапур, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 9 августа отмечено, что глава государства высоко оценил тесное партнерство двух стран, основанное на искренней дружбе и плодотворном политическом диалоге.

"Я выражаю уверенность в том, что достигнутые в ходе двусторонних переговоров договоренности в мае текущего года станут прочной основой для развития стратегического взаимодействия между Казахстаном и Сингапуром", – говорится в поздравительной телеграмме.

День независимости в Сингапуре традиционно празднуется ежегодно с 1965 года и приурочен к обретению Сингапуром независимости от Малайзии и выхода из ее состава. В этот день было подписано соглашение, позволившее Сингапуру обрести независимость.

Несмотря на точную дату проведения праздника (9 августа), подготовка к нему и его празднование начинаются уже в июле. Каждые выходные устраиваются различные фестивали и концерты. За неделю до самого праздника проходит репетиция парада.

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан Сингапур
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