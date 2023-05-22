О чем говорится в Сианьской декларации саммита "Китай - Центральная Азия"

Опубликована Сианьская декларация по итогам саммита "Китай - Центральная Азия", который прошел 18-19 мая 2023 года в Китае, сообщает Zakon.kz.

Декларацию по итогам саммита подписали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В частности, стороны отметили, что едины в том, что развитие плодотворного многопланового сотрудничества между государствами Центральной Азии и Китаем отвечает коренным интересам всех стран и их народов.

"На фоне беспрецедентных за столетие перемен стороны, исходя из благоприятных перспектив для народов региона, подтверждают стремление в совместном создании более тесного сообщества единой судьбы Центральной Азии и Китая", - говорится в документе.

Главы государства также выразили готовность в полной мере осуществлять стратегическую руководящую роль дипломатии лидеров государств, укреплять комплексное планирование на высшем уровне развития взаимоотношений между государствами Центральной Азии и Китаем.

Также был отмечено становлению формата "Центральная Азия - Китай", и возможность создания в короткие сроки механизма встреч на уровне министров ключевых и приоритетных сфер сотрудничества, рассмотрение возможности учреждения Секретариата "Центральная Азия - Китай" в целях всестороннего продвижения сотрудничества между сторонами и функционирования соответствующих механизмов.

Указывается, что стороны подтверждают поддержку защите коренных интересов друг друга в духе взаимопонимания. Китай твердо поддерживает путь развития государств Центральной Азии, усилия по защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также проводимую ими самостоятельную, независимую внешнюю и внутреннюю политику.

Кроме того, говорится, что Китай поддерживает динамичные процессы регионального сотрудничества в Центральной Азии, высоко оценивает механизм Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, как ключевой фактор обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития региона, а также значительный вклад государств Центральной Азии в дело мира и развития в регионе и во всем мире.

Кроме того, стороны едины в том, что обеспечение государственной безопасности, политической стабильности и конституционного строя имеет ключевое значение, и решительно выступают против попыток дискредитации легитимной государственной власти и провоцирования "цветных революций", а также вмешательства во внутренние дела других стран в какой бы то ни было форме и под каким бы то ни было предлогом.



Вместе с тем подчеркивается, что демократия является общим стремлением и ценностью человечества. Самостоятельный выбор пути развития и модели управления касается суверенитета каждой страны и не подлежит интервенции.

Стороны отметили значимость контактов и связей между законодательными органами для продвижения глобального взаимодействия в деле обеспечения мира, безопасности и стабильности.

Также отмечен огромный потенциал торгово-экономического сотрудничества между государствами Центральной Азии и Китаем, президенты выразили готовность задействовать роль Совещания министров экономики и торговли "Центральная Азия - Китай", всесторонне увеличивать объемы торговли, раскрывать потенциал механизма "Диалог и сотрудничество в сфере электронной коммерции", а также активизировать взаимодействие в новых отраслях, в том числе в цифровой торговле и зеленой экономике.



Также было заявлено о готовности повышать качество и уровень торгово-экономического сотрудничества, последовательно продвигать взаимную торговлю, содействовать диверсификации структуры товарооборота и постоянно упрощать процедуры торговли.

"Стороны подчеркивают важность разработки совместной Стратегии Нового экономического диалога "Центральная Азия - Китай", которая предусматривает принятие адресных мер по обеспечению беспрепятственной торговли и наращиванию объемов готовой продукции из стран Центральной Азии в Китай, формирования общего пространства промышленной кооперации", - говорится в декларации.

Кроме того, в документе говорится о готовности продвигать развитие сотрудничества в области строительства инфраструктуры и инженерного строительства, наращивать взаимосвязанность цифровой и зеленой инфраструктуры, объединять усилия для устойчивого развития сотрудничества в области строительства инфраструктуры и инженерного строительства, а также рассмотреть возможность создания Банка данных приоритетных зеленых инвестиционных проектов.

Вместе с тем было объявлено о создании Делового совета "Центральная Азия - Китай" и готовности поддерживать учреждения по содействию торговле, торговые палаты и заинтересованные организации в укреплении сотрудничества в сферах торговли и инвестиций с целью внести больший вклад в развитие торгово-экономического сотрудничества между государствами Центральной Азии и Китаем.

Также главы государств договорились поэтапно увеличивать количество авиарейсов и рассматривать возможность разработки и введения мер по упрощению взаимных деловых поездок, в том числе выпуска карты для деловых поездок "Центральная Азия - Китай", а также активизировать модернизацию инфраструктуры контрольно-пропускных пунктов /КПП/, изучать вопрос об открытии новых КПП, распространять практику "экспресс коридора" для таможенного оформления сельскохозяйственной и пищевой продукции на всех пограничных переходах, повышать взаимосвязанность "единых окон" в международной торговле, улучшать бизнес среду на пунктах пропуска, продвигать взаимодействие по упрощению таможенного оформления и активно развивать логистическую сеть в регионе.



В документе подчеркивается необходимость повышения статуса Центральной Азии, как одного из важнейших трансевразийских транспортных узлов, активизировать развитие транспортного коридора "Китай - Центральная Азия", развитие мультимодальных транзитно-транспортных перевозок по направлениям Китай-Центральная Азия-Южная Азия, Китай-Центральная Азия-Ближний Восток, Китай-Центральная Азия-Европа, в том числе по маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран и транскаспийским маршрутам с использованием морских портов Актау, Курык и Туркменбаши, а также транзитно-транспортных возможностей города Термез.

Стороны намерены совместно развивать транспортную инфраструктуру, включая строительство новых и модернизацию существующих железных и автомобильных дорог из Китая в Центральную Азию.

"Стороны отмечают значимость завершения ТЭО проекта железной дороги "Китай - Кыргызстан -Узбекистан" и продвигают скорейший запуск ее строительства, а также отмечают значимость строительства казахстанско-китайской железной дороги Аягуз - Тачэн, обеспечения бесперебойного функционирования автодороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан", осуществления регулярной работы автодороги "Китай - Таджикистан - Узбекистан" и автомагистрали "Западный Китай - Западная Европа"", - говорится в тексте.

Также отмечена важность проработки оптимальных возможностей для транзита продукции из стран Центральной Азии на рынки стран Юго-Восточной Азии и других стран Азии и в обратном направлении.

Вместе с тем достигнута договоренность о принятии эффективных мер для увеличения грузооборота, включая меры по увеличению объемов перемещения товаров на совместных пунктах пропуска на границах в целях формирования всеохватывающей, мультимодальной, многоуровневой, экологичной и устойчивой системы транспортной инфраструктуры между Китаем и государствами Центральной Азии.

Кроме того, выражена готовность задействовать потенциал сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в том числе содействовать развитию торговли растениеводческой и животноводческой продукцией. Китайская сторона готова расширять номенклатуру импорта сельхозпродукции из стран Центральной Азии на рынок КНР.

"Стороны активизируют усилия в области развития "умного" сельского хозяйства, обмена опытом по внедрению водосберегающих, зеленых и иных высокоэффективных технологий и передовых практик в данной сфере. Стороны согласились активизировать обмен технологиями и специалистами по мелиорации засушливых, засоленных и солончаковых почв, водосберегающей ирригации, борьбе с вредителями, животноводству и ветеринарии, укреплять стрессоустойчивость аграрного сектора с целью его устойчивого развития", - говорится в декларации.

Вместе с тем в документе говорится о консолидации усилий по совершенствованию политики в области сокращения бедности, повышения занятости и доходов населения и создания рабочих мест. Стороны выразили готовность активизировать сотрудничество в данном направлении путем внедрения эффективных программ социальной поддержки населения, обмена специалистами и современными методологиями.



Также предусматривается создание партнерских отношений "Центральная Азия - Китай" по энергетическому развитию, наращивание сотрудничества по всей производственной цепочке, дальнейшее расширение сотрудничества в сфере традиционных источников энергии, в том числе нефти, природного газа и угля, укрепление сотрудничества в сфере гидроэнергетики, солнечной, ветровой энергии и других возобновляемых источников, углубление сотрудничества по мирному использованию атомной энергии, реализации проектов с использованием зеленых технологий и чистых источников энергии, претворение в жизнь концепции инновационного, скоординированного, зеленого, открытого и совместного развития.

Отмечая необходимость стабильного энергообеспечения для развития торгово-инвестиционного сотрудничества, главы государств приветствуют ускорение строительства четвертой линии газопровода "Туркменистан - Китай", проходящего по территории государств Центральной Азии.

Стороны отметили сотрудничество в энергетической области как важную составляющую устойчивого развития региона.

Также главы государств выразили готовность укреплять культурно-гуманитарное сотрудничество в таких областях, как образование, наука, культура, туризм, археология и архивы, физическая культура и спорт, СМИ и аналитические центры, способствовать взаимодействию и установлению побратимских и партнерских связей между провинциями и областями, расширять механизм молодёжного обмена за счет новых форм мероприятий, развивать сотрудничество по проведению совместных археологических экспедиций, сохранению и реставрации культурного наследия, музейным обменам, поиску и возвращению пропавших и похищенных культурных ценностей.



В документе говорится и о расширении сотрудничества по вопросам биологической безопасности и предотвращения распространения опасных инфекционных заболеваний.

"В этой связи стороны выражают поддержку инициативе по созданию специального многостороннего органа под эгидой ООН - Международного агентства по биологической безопасности", - указывается в документе.

Подчеркивая важность развития культурно-гуманитарного сотрудничества и укрепления взаимопонимания между народами, мтороны приветствовали запуск Года культуры и искусства народов стран Центральной Азии и Китая и Молодежного фестиваля искусств "Центральная Азия - Китай".

Стороны будут поддерживать и способствовать академическим и студенческим обменам, проведению молодежных фестивалей, форумов и спортивных соревнований.

Заинтересованные стороны будут активно способствовать учреждению взаимных культурных центров. Китайская сторона готова продолжать практику выделения государствам Центральной Азии квоты на правительственную стипендию, приглашать профильных специалистов Центральной Азии в Китай на обучение, курсы повышения квалификации и обмены. Стороны намерены содействовать развитию профессионального образования в рамках "Мастерских Лу Баня".

Также говорится о расширении сотрудничества в высокотехнологичных сферах, таких как искусственный интеллект, умный город, большие данные и облачные вычисления.

Вместе с тем государства будут укреплять взаимодействие соответствующих ведомств по чрезвычайным ситуациям, углублять сотрудничество в области предотвращения стихийных бедствий, смягчения и ликвидации их последствий, безопасности производства, поисково - спасательных работ, а также обмена технологиями сейсмической безопасности.



Также была отмечена инициатива создания в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

"Стороны считают, что стабильность, развитие и процветание в Центральной Азии отвечают общим интересам народов не только шести стран, но и всего мира. Решительно осуждая терроризм, сепаратизм и экстремизм во всех их формах и проявлениях, Стороны готовы совместными усилиями бороться с "тремя силами зла", наркотрафиком, транснациональной организованной преступностью и киберпреступностью, обмениваться опытом обеспечения безопасности ключевых проектов и массовых мероприятий, а также поддержания безопасного и стабильного функционирования совместных проектов стратегического значения, и сообща противодействовать угрозам безопасности", - говорится в тексте.

В декларации также говорится о заинтересованности в активизации диалога и сотрудничества в рамках ООН, ШОС, СВМДА и в других многосторонних объединениях, оперативном обмене мнениями и координации позиций по актуальным региональным и международным вопросам.



В заключение говорится о решении провести второй Саммит "Центральная Азия - Китай" в 2025 году в Казахстане.

Полный текст декларации можно посмотреть здесь.