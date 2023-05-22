Елена Рыбакина: Надеюсь далеко пройти на "Ролан Гаррос-2023"

Четвертая ракетка мира и новая победительница женского "Мастерса" в Риме, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась своим мнением о предстоящем выступлении на Открытом чемпионате Франции сообщает Zakon.kz.

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Как уже известно, в прошедшие выходные лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина выиграла первый грунтовый трофей в карьере – WTA 1000 Rome. В решающем поединке наша теннисистка переиграла представительницу Украины – Ангелину Калинину. И на послематчевой пресс-конференции высказалась о своих перспективах на "Ролан Гаррос-2023".

"Могу хорошо играть на всех покрытиях, для грунта требуется хорошая физическая подготовка, на которую не всегда есть время. Турнир в Париже очень длинный, надеюсь, смогу далеко пройти на "Ролан Гаррос". У меня хорошие воспоминания остались. Я провела больше матчей на грунте, так что немного легче и уверенности больше. Важно быть здоровой и физически готовой". Елена Рыбакина

Ранее, самым лучшим результатом Елены Рыбакиной на "Ролан Гаррос" был четвертьфинал два года назад, где она проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой – 7:6, 2:6, 7:9.

В нынешнем сезоне на корты Парижа наша теннисистка приедет в ранге 4-ой ракетки мира, что ставит ее в число главных фаворитов. Основными ее конкурентками за титул будут игроки из топ-3: Ига Швёнтек (действующая чемпионка "РГ"), Арина Соболенко и Джессика Пегула.





Фото: Instagram/wta

Елена Рыбакина за чемпионство турнира WTA 1000 в Риме заработала 521 754 евро призовых (253 029 819 тенге). Это ее второй титул в 2023 году, до этого она победила в Индиан-Уэллсе (США), плюс стала финалисткой на AusOpen и на "Мастерсе" в Майами.





В этом сезоне Рыбакина пополнила свой финансовый счет на 3,8 млн долларов (1 685 144 657 тенге). А за всю карьеру казахстанка заработала 10 113 312 долларов.