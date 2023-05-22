Эрдоган обратился к избирателям перед вторым туром президентских выборов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к избирателям накануне второго тура выборов, которые состоятся 28 мая, сообщает Zakon.kz.

Эрдоган обратился к избирателям с "просьбой задать себе несколько вопросов".

"Будут ли уважать тех, кто перед выборами обещал бесплатные дома, а затем пытался выгнать из домов жертв землетрясения? Может ли эта страна получить пользу от человека, который никогда не сделал ничего хорошего для страны ни в своей чиновничьей, ни в политической жизни? Можем ли мы доверять человеку, который собственными словами признался, что сотрудничал с членами FETÖ (Террористическая Организация Фетуллахистов, Анкара обвиняет ее в подготовке переворота в 2016 году) в попытке переворота 17-25 декабря?" Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции заявил, что 14 мая народ выразил свою волю, отдав большинство в парламенте Народному альянсу с 323 депутатами.

"На президентских выборах более 27 млн наших граждан выразили нам свое доверие, набрав 49,5% голосов. Мы завершим выборы 28 мая с волей и поддержкой нашего любимого народа, получив рекордное количество голосов". Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган заявил, что поддержит Эрдогана в следующем туре.

Первый тур выборов президента прошел в Турции 14 мая. Эрдоган обошел Кылычдароглу, набрав 49,5% голосов. Его соперник получил 44,89% голосов, а Оган – 4,32%. Победитель определится во втором туре, 28 мая.