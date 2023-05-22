Собрать детали: в спецЦОНах Казахстана началась легализация автоконструкторов

С 22 мая в Казахстане открылся прием заявок на легализацию "машин-конструкторов". Казахстанцам регистрация обойдется в 200 тысяч тенге. Также вывести авто из тени можно через Egov и приложения банков. О том как идет процесс легализации в Алматы, в материале корреспондента Zakon.kz.

Автоконструктор — это обобщающее название для автомобилей, привезенных в Казахстан нестандартным способом. Часто так делают, чтобы уменьшить размер таможенной пошлины, или же и вовсе ее не оплачивать. Еще перед отправкой груза в республику автомобиль разбирают на несколько отдельных частей. Затем они собираются вместе уже на территории страны. Причем у собранного автомобиля не все запчасти могут оказаться родными.



Еще в начале этого года в МВД не рассматривали возможность постановки на учет машины, завезенные в страну по частям или собранные уже на месте. Тогда замминистра внутренних дел Игорь Лепеха даже давал совет владельцам таких находящихся в Казахстане без регистрации машин: разобрать их и продать по частям. Но уже в феврале в профильном ведомстве кардинально изменили свои планы и заявили, что рассмотрят вопрос о легализации автоконструкторов. И вот, спустя почти три месяца, этот день настал. 22 мая специалисты практически весь день консультируют автовладельцев и сверяют их данные с базой.

"Первый шаг – это подача онлайн-заявки и ее электронная регистрация. Всем владельцам "автоконструкторов" будет направляться уведомление об автоматическом отказе и необходимости предоставления имеющихся документов сотруднику процессиногового центра в ЦОНах. Эту заявку можно подать в специализированном ЦОНе. Наши специалисты подробно проконсультируют граждан и помогут оформить все правильно". Ельнар Карагойшиев, специалист СпецЦОНа г. Алматы

Также сотрудники ЦОНов Алматы объясняют владельцам машин-конструкторов о тонкостях программы и дальнейших действиях, если вдруг пришел отказ в регистрации. Тогда нужно обратиться к полицейским, которые изучат документы и при необходимости передадут все данные в Комитет административной полиции МВД РК.

Фото: Zakon.kz

Если же с автомобилем все в порядке и система приняла заявку, то сотрудник в ручном режиме проверяет достоверность имеющихся документов на авто. И если машина соответствует всем установленным критериям, то автоконструктор включают в электронный лист. После транспортное средство осмотрят криминалисты, а владельцу остается оплатить госпошлину и разовый сбор в размере 200 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz

"Если автомобиль чист перед законом и ввезен в страну до 1 сентября 2022 года, то никаких проблем быть не должно. Легализовать авто можно в течении дня. Сегодня заявку на легализацию автомобиля подало около 300 человек". Ельнар Карагойшиев

Фото: Zakon.kz

Большого наплыва людей, желающих быстро легализовать свое авто, в алматинских специализированных центрах было немного. Специалисты уверены, что еще не все владельцы машин-конструкторов знают, что начался прием заявок. Но уже в ближайшие дни очереди могут увеличиться.

"Я занимаюсь частным извозом. Мой автомобиль – это мой единственный источник дохода. Очень сильно переживал, что мой автомобиль останется вне закона. Теперь спокоен. Заявку уже подал. Все в порядке и все одобрили". Сергазали, автовладелец

Были и те, кому не удалось с первого раза узаконить свое транспортное средство.

"Мне пока не повезло. Пришел отказ. Причину пока понять не могу. Сейчас буду обращаться к полицейским. Надеюсь, это ошибка системы. Ну, а вообще это просто замечательно, что теперь можно легализовать подобные автомобили". Александр, владелец автоконструктора