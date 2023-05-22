Доллар подешевел на 3 тенге на торгах 22 мая

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 445,12 тенге, снизившись на 3,16 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 63,41 тенге (-0,06).



Курс евро установлен Нацбанком в 484,22 тенге, рубля – 5,62 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444-446,5 тенге, евро – по 480-484,5 тенге, российские рубли – по 5,4-5,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 22 мая.

Так, фьючерсы на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) нефти марки Brent подешевели на 0,66 доллара и составили 74,92 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEX (New York Merchantile Exchange) стоимость нефти марки Lite снизилась на 0,59 доллара, составив 70,96 доллара за баррель.



