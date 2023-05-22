В Казахстане создадут координационный совет в области социальной защиты лиц с инвалидностью

Министерство труда и социальной защиты подготовило приказ "О создании Координационного совета в области социальной защиты лиц с инвалидностью", сообщает Zakon.kz.

Состав Координационного совета состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Координационного совета, формируемых из числа представителей государственных органов и общественных объединений лиц с инвалидностью.



В состав представителей общественных объединений лиц с инвалидностью в Координационном совете вносятся изменения не реже чем один раз в два года.

Также разработано положение о Координационном совете в области социальной защиты лиц с инвалидностью.



Основными задачами Координационного совета является выработка предложений по:

обеспечению выполнения обязательств, предусмотренных Конвенцией о правах инвалидов, ратифицированной Законом "О ратификации Конвенции о правах инвалидов";

совершенствованию государственной политики, законодательных и иных нормативных правовых актов в области социальной защиты лиц с инвалидностью;

рассмотрение хода реализации программных документов в области защиты прав и социальной защиты лиц с инвалидностью;

заслушивание отчетов руководителей и должностных лиц о проводимой ими работе в области защиты прав и социальной защиты лиц с инвалидностью и выработка предложений по совершенствованию их деятельности.

Решения Координационного совета принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них подано большинство голосов от общего количества членов Координационного совета. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель.

Указывается, что решения Координационного совета оформляются протоколом и носят рекомендательный характер.

Предусматривается, что члены Координационного совета в случае выражения особого мнения излагают его в письменном виде и прикладывают к протоколу.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 июня.