Повестка по sms: юрист объяснил, насколько правомерен такой призыв

В Казахстане стартовал очередной призыв на срочную воинскую службу. Некоторым призывникам на телефоны уже пришли sms-повестки в военкомат. Юрист Алпамыс Ермеков рассказал Zakon.kz, правомерны ли такие смс.

Теперь, после внедрения в стране проекта "Цифровой МОВУ" (местный орган военного управления, или военкомат), "откосить" от службы в армии будет практически невозможно. Оповещения о приглашении в военкомат получают молодые парни в возрасте 18-27 лет, подходящие под требования закона о воинской службе, содержащиеся в государственных базах данных.

По словам юриста Алпамыса Ермекова, согласно статье 30 закона Республики Казахстан "О воинской службе и статусе военнослужащих", граждане, подлежащие призыву на воинскую службу, обязаны явиться по повестке местного органа военного управления в призывную комиссию. При этом в законе прописаны способы вручения повестки.

"Повестка вручается гражданину лично должностными лицами местных органов военного управления или по месту работы или учебы руководителем организации под роспись. В случае невозможности вручить повестку гражданину лично обеспечение его прибытия возлагается на соответствующий орган внутренних дел". Юрист Алпамыс Ермеков

Стоит отметить, что ранее председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин заявлял о том, что призывники получат уведомление посредством sms-сообщения с номера 1414 о статусе призыва в армию. Проактивная услуга запущена с 1 марта 2023 года. На данный момент уведомления поступают по двум статусам: отсрочка от воинской службы и освобождение от воинской службы.

Юрист пояснил, что сообщения получают только те граждане, которые зарегистрированы в базе мобильных граждан Egov. Таким образом, вышеназванным законом повестка о призыве на действительную военную службу посредством sms-сообщения не предусматривается. Также не предусмотрена отправка sms-сообщения о призыве в армию оператором 1414.

"К примеру, судебная повестка в суд или иное извещение доставляются по адресу электронной почты или на абонентский номер сотовой связи либо по почте или лицом, которому судья поручает их доставить на основании статьи 129 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан. То есть, в судопроизводстве sms-повестки в суд закреплены законодательством". Юрист Алпамыс Ермеков

Между тем, в ответ на официальный запрос редакции Zakon.kz в министерстве обороны РК заявили, что в соответствии с действующим законодательством повестка призывнику вручается лично или в бумажной форме, но в рамках цифровой трансформации страны sms-уведомления сейчас отправляются посредством 1414 на абонентский номер гражданину, зарегистрированному в базе мобильных граждан.

В ведомстве отметили, что в случае, если человек не придет в военкомат, ему отправят бумажную повестку с приводом, в том числе с мероприятиями по розыску. Поэтому в настоящий момент ведется работа по приведению в соответствие работы с сервером 1414. Помимо этого, если призывник не явится по повестке, в дальнейшем его подадут в розыск, и будут приняты определенные меры.

Поэтому, казахстанцам стоит все же обращать внимание на сообщения.