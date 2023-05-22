В Алматы завершилось голосование за лучшие предложения в рамках проекта "Бюджет народного участия"

В Алматы по итогам голосования по проекту "Бюджет народного участия" к реализации в текущем году допущены 195 проектов: Ауэзовский район – 18, Алатауский – 17, Алмалинский – 31, Бостандыкский – 23, Жетысуский – 18, Медеуский – 14, Наурызбайский – 16, Турксибский – 58.

Всего в ходе голосования было подано более 81 тыс. голосов (81 707), что на 22% больше по сравнению с 2022 годом (63 547). В список лучших инициатив, за которые проголосовало наибольшее количество горожан, вошли следующие проекты:

ремонт детской площадки в мкр. Нуркент, 63, Алатауский район (шахматный и теннисный столы, беседка, карусель и др.);

благоустройство дворовой территории домов по ул. Жамбыла, 47/160 и ул. Тулебаева, 156, Медеуский район (беседка, качели, спортивная площадка, скамьи, теннисный стол и др.);

реализация проекта "Двор-сад" по ул. Шевченко, 129, Алмалинский район (кустарники-изгородь, цветники, газон, скамьи, тренажеры, игровая зона и др.);

площадка для выгула собак в 9 мкр., 20, Ауэзовский район (конструкционные элементы для выгула, снаряды и др.);

благоустройство пешеходной зоны по ул. Дулати вдоль р. Большая Алматинка, Бостандыкский район;

строительство детской и спортивной площадок по ул. Крыжицкого, 7 и ул. Станиславского, 164, Жетысуский район;

установка МАФ и форм вертикального озеленения по пр. Абая и ул. Ашимова, Наурызбайский район;

строительство парковки, ОШ №17 по ул. Гете, 17, Турксибский район, и др.





Фото: пресс-служба акимата города Алматы





Протоколы с результатами голосования и количеством набранных голосов по каждому проекту опубликованы на портале budget.open-almaty.kz в разделе "Материалы по проектам" (в выпадающем меню выбрать 2023 год).

Проекты, набравшие наибольшее количество голосов в разрезе каждого района, будут реализованы в текущем году в порядке убывания голосов (не менее 50 голосов на проект) с учетом лимита для каждого района (875 млн тенге). При равенстве голосов проектам присваивается одинаковая позиция в протоколе об итогах голосования.





Фото: пресс-служба акимата города Алматы





Напомним, прием заявок по развитию городской среды в рамках проекта "Бюджет народного участия" стартовал в марте 2023 года, от горожан поступило 897 различных предложений. Больше всего инициатив поступило от жителей Ауэзовского (162), Наурызбайского (126) и Жетысуского (120) районов.

Дополнительно сообщаем, что впервые за пять лет с момента запуска проекта "Бюджет народного участия" во втором полугодии 2023 года начнется второй цикл приема заявок от жителей Алматы. Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов в рамках второго цикла, будут реализованы в следующем году.

Консультацию по "Бюджету народного участия" можно получить в районных акиматах города Алматы, а также в Общественной приемной акимата Алматы Open Almaty по телефонам: + 7 (727) 224 39 29 (вн. 203), 1308.

Актуальная информация по проекту и ответы на часто задаваемые вопросы также публикуются в Instagram "Алматы Жобалары" (@almaty.jobalary).