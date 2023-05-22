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Пашинян заявил, что готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Заявил, что готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана Фото: primeminister.am
Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он уточнил, что готов это сделать, если будут соблюдаться права армянского населения, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сказала на пресс-конференции, передает ТАСС.

"86,6 тыс. кв. км включают также Нагорный Карабах. Но также мы говорим, что вопрос прав и безопасности армянства Нагорного Карабаха должен быть обсужден в формате Баку-Степанакерт", - заявил он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также выразил надежду, что проведение мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией "в конечном итоге принесет на Кавказ долгосрочный мир".

В начале мая министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретились в американском Арлингтоне. 4 мая госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что стороны добились ощутимого прогресса на пути к заключению мирного соглашения. 17 мая Пашинян подтвердил это, указав на прогресс в переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которые прошли при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля в Брюсселе 14 мая.

Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. В дальнейшем конфликт не раз обострялся - на границе между республиками начинались перестрелки, вспыхивали столкновения.

В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились серьезные боевые действия. Они продолжались три месяца и привели к жертвам среди мирного населения. Три попытки заключить перемирие оказались неуспешными, но в ночь на 10 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали мирное соглашение.

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