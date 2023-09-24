Пашинян: Армения готова принять всех соотечественников из Нагорного Карабаха
Он добавил — есть большая вероятность, что люди могут решить покинуть свои дома, пишет 1tv.ru.
Сделал он это заявление после того, как открылся Лачинский коридор, единственная дорога, соединяющая Армению и Нагорный Карабах.
По ней же колонна Красного Креста с гуманитарной помощью прибыла в Нагорный Карабах.
Материал по теме
Конвой состоял из почти 70 тонн гуманитарных грузов, включая пшеничную муку, соль, сухие дрожжи и подсолнечное масло, сообщил Международный комитет Красного Креста.
Ранее в МВД Армении сообщили, что сейчас обсуждаются все вопросы относительно возможного въезда их соотечественников из Нагорного Карабаха.
19 сентября Азербайджан объявил об "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. 21 сентября сторонам удалось договориться о прекращении огня.
Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель заявил, что Казахстан еще раз подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.