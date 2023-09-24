Пашинян: Армения готова принять всех соотечественников из Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к народу заявил, что Армения готова принять всех соотечественников из Нагорного Карабаха, если в этом возникнет необходимость, сообщает Zakon.kz.

Он добавил — есть большая вероятность, что люди могут решить покинуть свои дома, пишет 1tv.ru.

Сделал он это заявление после того, как открылся Лачинский коридор, единственная дорога, соединяющая Армению и Нагорный Карабах.

По ней же колонна Красного Креста с гуманитарной помощью прибыла в Нагорный Карабах.

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Конвой состоял из почти 70 тонн гуманитарных грузов, включая пшеничную муку, соль, сухие дрожжи и подсолнечное масло, сообщил Международный комитет Красного Креста.

Ранее в МВД Армении сообщили, что сейчас обсуждаются все вопросы относительно возможного въезда их соотечественников из Нагорного Карабаха.

19 сентября Азербайджан объявил об "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. 21 сентября сторонам удалось договориться о прекращении огня.

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель заявил, что Казахстан еще раз подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.