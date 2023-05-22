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Сингапурская компания построит в Жамбылской области завод по производству фосфорсодержащих удобрений

Сингапурская компания построит в Жамбылской области завод Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
В рамках Казахстанско-сингапурского бизнес-форума подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве между акиматом Жамбылской области и компанией Indorama Corporation Pte.

Участие в форуме приняли премьер-министр РК Алихан Смаилов, президент Сингапура Халима Якоб и еще около 200 делегатов.


Сингапурская компания построит в Жамбылской области завод

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области


В ходе форума аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов и представитель компании Indorama Corporation Pte подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве.


Сингапурская компания построит в Жамбылской области завод

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области


Компания планирует реализовать на территории области проект по строительству завода по производству фосфорсодержащих удобрений. Стоимость проекта - 250 миллионов долларов США. Проектная мощность - 150 000 тонн гранулированного суперфосфата. В рамках проекта будет создано 800 рабочих мест.


Сингапурская компания построит в Жамбылской области завод

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области


Следует отметить, что компания Indoramа имеет более 150 производственных площадок в 37 странах мира, в том числе, 10 заводов по производству удобрений в 8 странах.


Сингапурская компания построит в Жамбылской области завод

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области


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Константин Вноровский
Жамбылская область Казахстан Сингапур
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