Диетологи назвали три продукта, повышающие чувство тревоги

Специалисты по питанию Мадлен Ларуш и Меган Гилберт назвали три продукта, которые повышают чувство тревоги и пагубно влияют на нервную систему. Также диетологи приводят шесть полезных продуктов для хорошего настроения, сообщает Zakon.kz.

Испытывать тревогу время от времени может каждый. Но находиться в этом состоянии регулярно опасно, говорят специалисты. Тревога может вызывать стрессовое состояние, которое истощает нервную систему. Диетологи Мадлен Ларуш и Меган Гилберт выделяют три продукта, способных вызвать резкий скачок уровня тревожности, пишет The Sun.

Кофе

Хотя кофе может вызвать прилив энергии, он вполне может подпитывать ваше беспокойство, поскольку кофеин является стимулятором. Кофе также может вызывать беспокойство и депрессию, а также нарушить сон.

Если вы считаете, что кофе или другие напитки с кофеином, такие как чай, кола и энергетические напитки, вызывают у вас некоторые из вышеперечисленных симптомов, было бы неплохо переключиться на травяные чаи или напитки без кофеина.

Фатсуд

Чипсы, гамбургер, пирожные и газированные напитки могут стать перекусом. Они также "радуют" нас, когда мы чувствуем себя подавленным или обеспокоенным. Но эти продукты способны вызывать воспалительные процессы в организме и могут нанести серьезный вред настроению.

Исследования показали, что питание, в котором содержится большое количество овощей и фруктов, а также рыба, мясо, бобовые и зелень, благоприятно действует на организм. Такая диета снижает риск развития депрессии на 25-35%, показали исследования.

Алкоголь

В то время как небольшая порция алкоголя может стать хорошим способом расслабиться, чрезмерное употребление спиртных напитков будет действовать наоборот. Слишком много выпивки может нарушить работу химических веществ в мозге, которые важны для хорошего психического здоровья.

Что есть и пить полезно?

Жирная рыба, такая как лосось, содержит витамин D, который снижает беспокойство. Кроме того, они богаты омега-3 жирными кислотами, которые уменьшают воспаление в организме и улучшают здоровье мозга. Дополнительными источниками полезных жиров являются сардины и скумбрия, которые обходятся дешевле, если покупать их консервированными.

Черника богата витамином С и антиоксидантами. Также в ней содержатся флавоноиды, называемые антоцианами, они влияют на здоровье мозга и уменьшают нейровоспаление, которое связано с всплесками тревоги.

Йогурт и другие ферментированные продукты, такие как кефир, кимчи и чайный гриб, положительно влияют на микрофлору кишечника, и это может иметь косвенное влияние на здоровье нашего мозга. Доказано, что 90-95% нашего серотонина вырабатывается в кишечнике, и этот нейротрансмиттер играет важную роль в регуляции настроения.

Сложные углеводы. Это цельнозерновые макароны и хлеб, бобовые, крахмалистые овощи и овес. Они не только дольше перевариваются, что дает вам более продолжительный заряд энергии, но и естественным образом стимулируют выработку серотонина, который оказывает успокаивающее действие. Считается, что употребление сложных углеводов обеспечивает более устойчивый и стабильный выброс серотонина, помогая регулировать настроение.

Зеленый чай не только помогает снизить вес и уровень "плохого" холестерина, но также может оказывать успокаивающее действие благодаря наличию аминокислоты под названием L-теанин, которая снижает уровень гормона стресса кортизола.

Тыквенные семечки являются одним из лучших природных источников магния, который помогает справиться со стрессом и укрепить нервную систему. Он снижает уровень гормонов стресса, таких как кортизол в мозге, и может играть роль в регуляции нейротрансмиттеров, таких как серотонин и дофамин, гормон счастья.