Более тысячи гектаров охватил пожар в Абайской области

Тушение крупного лесного пожара в Абайской области продолжается почти 18 часов. Пламя охватило площадь в 1100 гектаров, сообщает Zakon.kz.

По последним данным, на утро 23 мая площадь лесного пожара в области Абай увеличилась до 1100 гектаров. По сообщению акима региона, угрозы населенным пунктам нет, но при этом все службы находятся в готовности к экстренному вывозу людей из опасного района, пишет Объектив Восток.

По состоянию на 5:50 часов силами ДЧС и лесхоза продолжалось тушение, созданы два боевых участка: станция Аул и села Ивановка, а также тремя тракторами лесхоза проводится опашка.

Сообщается также, что в 7:00 из Астаны запланирован вылет вертолета МИ-873 ВСУ.

В ликвидации пожара задействованы от ДЧС Абайской области 68 человек личного состава и 20 единиц техники, от ДЧС ВКО – 30 человек личного состава и 7 единиц техники, от лесного хозяйства – 147 человек и 56 единиц техники, от местных исполнительных органов области – 4 человека и 4 КамАЗа- водовоза.

22 мая 2023 года на пульт "101" поступило сообщение о том, что в Бородулихинском районе в 7 км от станции Аул на территории Алтайского края села Новенькая горит сухая трава.

В 15:25 на территории Алтайского края РФ вблизи села Новенькое произошло возгорание сухой травы с переходом огня на территорию Казахстана ГЛПР "Семей орманы" в 7 км от станции Аул Бородулихинского района области Абай.

Сообщается, что на территории Российской Федерации к пяти утра пожар был ликвидирован.