В Абайской области на границе с Россией вспыхнул сильный лесной пожар

В Абайской области тушат сильный лесной пожар, сообщает Zakon.kz.

22 мая 2023 года на пульт "101" поступило сообщение о том, что в Бородулихинском районе в 7 км от станции Аул, на территории Алтайского края села Новенькая горит сухая трава, передает ДЧС региона.

Огонь перешел на территорию ГЛПР "Семей орманы", под угрозой оказался санаторий в деревне Березовка.





"Предварительная площадь пожара составляет 57-70 га. Тушение производится силами ДЧС 41 человек личного состава, 14 единиц техники и 1 КШМ, от лесного хозяйства 157 человек и 44 единиц техники, от местных исполнительных органов области направлено 4 КамАЗ-водовоза, а также 3 МТЗ производится опахивание. Сотрудниками местной полицейской службой производится оповещение населения 4 человека, 2 единицы техники". Пресс-служба ДЧС Абайской области

В кризисном центре ДЧС области Абай организован штаб. Личный состав департамента поднят по тревоге. Оперативный областной штаб развернут при въезде в село Аул.

