Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Абайской области на границе с Россией вспыхнул сильный лесной пожар

В Абайской области на границе с Россией вспыхнул Фото: Instagram/oo_osa_semey_vko
В Абайской области тушат сильный лесной пожар, сообщает Zakon.kz.

22 мая 2023 года на пульт "101" поступило сообщение о том, что в Бородулихинском районе в 7 км от станции Аул, на территории Алтайского края села Новенькая горит сухая трава, передает ДЧС региона.

Огонь перешел на территорию ГЛПР "Семей орманы", под угрозой оказался санаторий в деревне Березовка.


"Предварительная площадь пожара составляет 57-70 га. Тушение производится силами ДЧС 41 человек личного состава, 14 единиц техники и 1 КШМ, от лесного хозяйства 157 человек и 44 единиц техники, от местных исполнительных органов области направлено 4 КамАЗ-водовоза, а также 3 МТЗ производится опахивание. Сотрудниками местной полицейской службой производится оповещение населения 4 человека, 2 единицы техники". Пресс-служба ДЧС Абайской области

В кризисном центре ДЧС области Абай организован штаб. Личный состав департамента поднят по тревоге. Оперативный областной штаб развернут при въезде в село Аул.

Читайте также

Двух человек на самокате сбил водитель маршрутки в центре Уральска

В Павлодаре ребенок выпал из окна восьмого этажа и погиб

В Семее малыш выпал из окна 4 этажа

Константин Вноровский
Абайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
небо
Опасные погодные явления по Казахстану на 22 мая
Алексей Панин МВД Розыск
Алексея Панина объявили в международный розыск
карусель
В Шымкенте аттракцион с людьми завис на высоте
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления