В горах Алматы пропал турист из Австралии

Австралийский турист пропал в горах Алматы. В его поисках задействованы сотрудники полиции, ДЧС и волонтеры, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении говорится, что 21 мая Нerd Jake Michael вышел из хостела "727" по адресу: улица Казыбек би, 66, чтобы отправиться на прогулку на Большое Алматинское озеро (БАО).

Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просьба связаться по телефону 8 701 357 92 91 или позвонить в полицию.

Также в ДЧС города уточнили, что сообщение о пропаже туриста поступило на линию "112" в 22:30 22 мая. Незамедлительно были начаты поисково-спасательные работы.

"Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, службы спасения "109", волонтеры "Доброспас" направлены на поиски гражданина Австралии 1995 года рождения". Пресс-служба ДЧС Алматы

В дополнении сказано: создан оперативный штаб, задействованы все экстренные службы города, дрон.



