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В горах Алматы пропал турист из Австралии

В горах Алматы пропал турист из Австралии Фото: Zakon.kz
Австралийский турист пропал в горах Алматы. В его поисках задействованы сотрудники полиции, ДЧС и волонтеры, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении говорится, что 21 мая Нerd Jake Michael вышел из хостела "727" по адресу: улица Казыбек би, 66, чтобы отправиться на прогулку на Большое Алматинское озеро (БАО).

Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просьба связаться по телефону 8 701 357 92 91 или позвонить в полицию.

Также в ДЧС города уточнили, что сообщение о пропаже туриста поступило на линию "112" в 22:30 22 мая. Незамедлительно были начаты поисково-спасательные работы.

"Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, службы спасения "109", волонтеры "Доброспас" направлены на поиски гражданина Австралии 1995 года рождения".Пресс-служба ДЧС Алматы

В дополнении сказано: создан оперативный штаб, задействованы все экстренные службы города, дрон.


"В работах задействованы РОСО МЧС РК – 16 спасателей, две единицы техники, один кинологический расчет, три сотрудника ДЧС для организации штаба. Служба спасения аппарата акима Алматы – 24 спасателя, три единицы спасательной техники, один мотовездеход. Волонтеры добровольной службы спасения – 4 единицы техники и 20 человек (с каждым часом увеличивается), три техники".Пресс-служба ДЧС Алматы

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