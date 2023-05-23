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Законодательство РК

Казахстан не согласовал кандидатуру Сергея Гайдая на посту посла Украины – СМИ

Кандидат на должность посла в РК Фото: Facebook/sergey.gaidai.loga
По информации украинского СМИ "Зеркало Недели", Казахстан "отказался выдавать согласие на принятие лица в качестве главы дипломатического представительства бывшему начальнику Луганской областной военной администрации Сергею Гайдаю", сообщает Zakon.kz.

Как утверждают источники украинского СМИ "Зеркало Недели", казахстанская сторона "мягко, но жестко" дала понять, что хотела бы видеть на месте посла Украины в Казахстане профессионального дипломата.

Предыдущего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского уволил с должности президент Владимир Зеленский в октябре 2022 года после скандального высказывания.

Редакция Zakon.kz запросила комментарий у Министерства иностранных дел РК.

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