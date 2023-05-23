Легализация автоконструкторов в Казахстане: опубликованы номера Сall-центров

Министерство внутренних дел Казахстана опубликовало контакты для получения информации о легализации автоконструкторов, сообщает Zakon.kz.

Сall-центры для получения дополнительной информации о легализации

Астана: 8-7172-53-22-30, 8-775-906-53-16

Алматы: 8-747-733-10-20, 8-7272-76-27-57

Шымкент: 8-700-658-03-87, 8-7252-53-71-06

Акмолинская область: 8-7162-29-98-48, 8-7162-29-98-13

Актюбинская область: 8-7132-46-24-40, 8-7132-46-24-41

Алматинская область: 8-702-149-57-20

Атырауская область: 8-7122-98-23-15

Восточно-Казахстанская область: 8-707-914-14-38, 8-7232-23-41-59

Западно-Казахстанская область: 8-705-124-65-47, 8-7112-92-17-17

Жамбылская область: 8-7262-99-76-46

Карагандинская область: 8-702-236-84-10

Костанайская область: 8-747-847-38-42, 8-7142-52-69-63

Кызылординская область: 8-705-102-68-41, 8-7242-21-20-93

Мангистауская область: 8-7292-47-45-69, 8-701-777-43-62, 8-701-555-83-80

Абайская область: 8-702-761-48-66

Жетысуская область: 8-7282-60-75-13, 8-705-733-76-16

Улытауская область: 8-705-303-51-27

Павлодарская область: 8-7182-37-77-35

Северо-Казахстанская область: 8-7152-32-00-19, 8-7152-32-00-22

Туркестанская область: 8-708-157-42-01, 8-7253-35-86-37

Какие документы нужны для легализации автоконструкторов

заявление; акт осмотра транспортного средства, выданный уполномоченным сотрудником органов внутренних дел; диагностическая карта технического осмотра.

Ставка сбора за первичную регистрацию таких транспортных средств составит 200 тысяч тенге.

Данные транспортные средства должны эксплуатироваться внутри нашей страны и без возможности отчуждения на иное лицо.

Подача заявок на легализацию автомобилей возможна через мобильные приложения банков второго уровня.

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