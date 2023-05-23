Легализация автоконструкторов в Казахстане: опубликованы номера Сall-центров
Сall-центры для получения дополнительной информации о легализации
Астана: 8-7172-53-22-30, 8-775-906-53-16
Алматы: 8-747-733-10-20, 8-7272-76-27-57
Шымкент: 8-700-658-03-87, 8-7252-53-71-06
Акмолинская область: 8-7162-29-98-48, 8-7162-29-98-13
Актюбинская область: 8-7132-46-24-40, 8-7132-46-24-41
Алматинская область: 8-702-149-57-20
Атырауская область: 8-7122-98-23-15
Восточно-Казахстанская область: 8-707-914-14-38, 8-7232-23-41-59
Западно-Казахстанская область: 8-705-124-65-47, 8-7112-92-17-17
Жамбылская область: 8-7262-99-76-46
Карагандинская область: 8-702-236-84-10
Костанайская область: 8-747-847-38-42, 8-7142-52-69-63
Кызылординская область: 8-705-102-68-41, 8-7242-21-20-93
Мангистауская область: 8-7292-47-45-69, 8-701-777-43-62, 8-701-555-83-80
Абайская область: 8-702-761-48-66
Жетысуская область: 8-7282-60-75-13, 8-705-733-76-16
Улытауская область: 8-705-303-51-27
Павлодарская область: 8-7182-37-77-35
Северо-Казахстанская область: 8-7152-32-00-19, 8-7152-32-00-22
Туркестанская область: 8-708-157-42-01, 8-7253-35-86-37
Какие документы нужны для легализации автоконструкторов
- заявление;
- акт осмотра транспортного средства, выданный уполномоченным сотрудником органов внутренних дел;
- диагностическая карта технического осмотра.
Ставка сбора за первичную регистрацию таких транспортных средств составит 200 тысяч тенге.
Данные транспортные средства должны эксплуатироваться внутри нашей страны и без возможности отчуждения на иное лицо.
Подача заявок на легализацию автомобилей возможна через мобильные приложения банков второго уровня.
С 22 мая в стране стартовал прием заявок на легализацию "машин-конструкторов". Казахстанцам регистрация обойдется в 200 тысяч тенге.